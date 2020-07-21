Traficante foragido conhecido como 'Demônio' é preso no ES

Traficante conhecido como 'Demônio' foi preso Crédito: Divulgação/PRF

Um traficante de drogas foragido conhecido como Demônio" foi preso na noite desta segunda-feira (20) na BR-101, na altura de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo onde o homem estava foi abordado por agentes do Núcleo de Operações Especializadas (NOE).

No carro, estavam o foragido, uma mulher e um adolescente.

Após consultas aos sistemas policiais, a equipe constatou que o motorista era Isaque Pego Ramos Vicente, conhecido como Demônio.

Ele tinha sido preso em setembro de 2015 e estava foragido da Casa de Custódia de Vila Velha desde 2019, onde respondia por tráfico de drogas na região de Aracruz.

Segundo a polícia, o carro em que o homem foi apreendido era blindado para suportar disparo de qualquer tiro de arma de mão. O criminoso ainda estava com um celular com restrição de roubo.

O traficante foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.