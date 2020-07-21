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Documento falso

Traficante foragido conhecido como 'Demônio' é preso no ES

Criminoso estava foragido desde 2019 e foi detido após apresentar documento falso em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 13:31

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 13:31

Traficante conhecido como 'Demônio' foi preso
Traficante conhecido como 'Demônio' foi preso Crédito: Divulgação/PRF
Um traficante de drogas foragido conhecido como Demônio" foi preso na noite desta segunda-feira (20) na BR-101, na altura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo onde o homem estava foi abordado por agentes do Núcleo de Operações Especializadas (NOE).
No carro, estavam o foragido, uma mulher e um adolescente.
Após consultas aos sistemas policiais, a equipe constatou que o motorista era Isaque Pego Ramos Vicente, conhecido como Demônio.
Ele tinha sido preso em setembro de 2015 e estava foragido da Casa de Custódia de Vila Velha desde 2019, onde respondia por tráfico de drogas na região de Aracruz.
Segundo a polícia, o carro em que o homem foi apreendido era blindado para suportar disparo de qualquer tiro de arma de mão. O criminoso ainda estava com um celular com restrição de roubo.
O traficante foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.
Com informações do G1 ES

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