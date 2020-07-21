Professor de academia é baleado durante assalto em Cariacica

Câmera de vídeo monitoramento registrou momento em que um dos criminosos atirou para dentro da academia em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um professor de educação física foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto a uma aluna da academia onde ele trabalha, no bairro Dom Bosco, em Cariacica . O crime aconteceu por volta das 20 horas desta segunda-feira (20), quando a mulher, de 29 anos, chegava à academia.

No momento em que atravessava a rua para entrar no estabelecimento, a mulher foi surpreendida por dois assaltantes. Toda a ação foi registrada por uma câmera de videomonitoramento.

Your browser does not support the video tag.

BANDIDOS NÃO CONSEGUIRAM ROUBAR O CARRO

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima contou que os assaltantes exigiram que ela entregasse a chave do carro. No entanto, ela correu para dentro da academia, sendo perseguida por um dos criminosos.

O professor de educação física, que havia ido até a porta para ver o que estava acontecendo, acabou sendo baleado pelo criminoso, que depois de não conseguir roubar o carro atirou para dentro do estabelecimento e fugiu com o comparsa.

Atingido na perna, o professor foi socorrido pelo irmão e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Nenhum suspeito foi preso e o crime foi registrado na Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de latrocínio.