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Bairro Dom Bosco

Professor de academia é baleado durante assalto em Cariacica

Bandidos tentaram roubar o carro de uma aluna que chegava na academia. Toda a ação foi registrada por uma câmera de videomonitoramento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 10:06

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 10:06

Câmera de vídeo monitoramento registrou momento em que um dos criminosos atirou para dentro da academia em Cariacica
Câmera de vídeo monitoramento registrou momento em que um dos criminosos atirou para dentro da academia em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um professor de educação física foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto a uma aluna da academia onde ele trabalha, no bairro Dom Bosco, em Cariacica. O crime aconteceu por volta das 20 horas desta segunda-feira (20), quando a mulher, de 29 anos, chegava à academia.
No momento em que atravessava a rua para entrar no estabelecimento, a mulher foi surpreendida por dois assaltantes. Toda a ação foi registrada por uma câmera de videomonitoramento.

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BANDIDOS NÃO CONSEGUIRAM ROUBAR O CARRO

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima contou que os assaltantes exigiram que ela entregasse a chave do carro. No entanto, ela correu para dentro da academia, sendo perseguida por um dos criminosos.
O professor de educação física, que havia ido até a porta para ver o que estava acontecendo, acabou sendo baleado pelo criminoso, que depois de não conseguir roubar o carro atirou para dentro do estabelecimento e fugiu com o comparsa.
Atingido na perna, o professor foi socorrido pelo irmão e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Nenhum suspeito foi preso e o crime foi registrado na Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de latrocínio.
Do G1 ES

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