Supermercado pega fogo no bairro Serra Dourada II, na Serra

Ainda de acordo com o Grupo Coutinho, responsável pela rede, a situação foi imediatamente controlada pelos funcionários do local, que, segundo a nota, são treinados para atuar conforme as orientações do departamento de Segurança do Trabalho da empresa. Não houve danos patrimoniais e a loja encerrou o expediente normalmente às 21h.

O Grupo Coutinho confirma que, na noite desta segunda-feira, houve um pequeno curto-circuito na sala de monitoramento da loja Extrabom, localizada em Serra Dourada II, em Serra. A situação foi imediatamente controlada pelos colaboradores, que são treinados para atuar de acordo com orientações do departamento de Segurança do Trabalho da empresa. Não houve feridos e nem danos patrimoniais. A loja encerrou o expediente normalmente às 21h. O funcionamento também será normal nesta terça-feira.