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Incêndio

Supermercado pega fogo no bairro Serra Dourada II, na Serra

A assessoria de imprensa da rede Extrabom afirmou que o incêndio foi controlado pelos próprios funcionários e ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 22:10

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 22:10

Unidade do Extrabom de Serra Dourada II pegou fogo nesta segunda-feira (20)
Unidade do Extrabom de Serra Dourada II pegou fogo nesta segunda-feira (20) Crédito: Internauta
Um curto-circuito provocou um incêndio no supermercado Extrabom do bairro Serra Dourada II, na Serra, na noite desta segunda-feira (20). Por meio de nota, a assessoria de imprensa da rede alegou que o curto-circuito foi na sala de monitoramento da unidade. Ninguém ficou ferido.
Ainda de acordo com o Grupo Coutinho, responsável pela rede, a situação foi imediatamente controlada pelos funcionários do local, que, segundo a nota, são treinados para atuar conforme as orientações do departamento de Segurança do Trabalho da empresa. Não houve danos patrimoniais e a loja encerrou o expediente normalmente às 21h.
O grupo afirmou ainda que a loja abrirá normalmente nesta terça-feira (21). 

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Grupo Coutinho confirma que, na noite desta segunda-feira, houve um pequeno curto-circuito na sala de monitoramento da loja Extrabom, localizada em Serra Dourada II, em Serra. A situação foi imediatamente controlada pelos colaboradores, que são treinados para atuar de acordo com orientações do departamento de Segurança do Trabalho da empresa. Não houve feridos e nem danos patrimoniais. A loja encerrou o expediente normalmente às 21h. O funcionamento também será normal nesta terça-feira.

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