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Investigação

Carro oficial da Câmara de Vitória é atingido por tiro

O veículo estava no estacionamento da Câmara Municipal de Vitória, em Bento Ferreira, com o vidro perfurado, nesta segunda-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 17:50

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:50

Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Câmara Municipal de Vitória - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Sede da Câmara Municipal de Vitória  Crédito: Ricardo Medeiros
Um carro oficial foi atingido por um tiro. Ele foi visto com o vidro perfurado, no estacionamento da Câmara Municipal de Vitória, localizada em Bento Ferreira, na Capital, nesta segunda-feira (20). De acordo a assessoria da Câmara, foi identificado um projétil dentro do veículo. Ninguém ficou ferido.
Segundo a assessoria, conforme informações registradas em boletim de ocorrência, um funcionário de limpeza, no momento em que chegava no local para trabalhar, na manhã desta segunda-feira, identificou que o carro modelo Fiat Doblo, pertencente ao município de Vitória, estava com o vidro dianteiro perfurado.  Dentro do veículo foi localizado um projétil. 
Veículo da Câmara Municipal de Vitória é atingido por um projétil
Veículo da Câmara Municipal de Vitória é atingido por um projétil Crédito: Reprodução
Após a identificação da perfuração no vidro dianteiro, a Polícia Civil foi acionada no local para que fosse realizada a perícia. A polícia informou que o caso seguirá sob investigação do 2º Distrito Policial. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.  
A Direção da Casa de Leis aguarda o resultado das investigações para que maiores esclarecimentos sejam prestados sobre o ocorrido.

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