Carro oficial da Câmara de Vitória é atingido por tiro

Sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Um carro oficial foi atingido por um tiro. Ele foi visto com o vidro perfurado, no estacionamento da Câmara Municipal de Vitória, localizada em Bento Ferreira, na Capital, nesta segunda-feira (20). De acordo a assessoria da Câmara, foi identificado um projétil dentro do veículo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a assessoria, conforme informações registradas em boletim de ocorrência, um funcionário de limpeza, no momento em que chegava no local para trabalhar, na manhã desta segunda-feira, identificou que o carro modelo Fiat Doblo, pertencente ao município de Vitória, estava com o vidro dianteiro perfurado. Dentro do veículo foi localizado um projétil.

Veículo da Câmara Municipal de Vitória é atingido por um projétil Crédito: Reprodução

Após a identificação da perfuração no vidro dianteiro, a Polícia Civil foi acionada no local para que fosse realizada a perícia. A polícia informou que o caso seguirá sob investigação do 2º Distrito Policial. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.