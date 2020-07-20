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Polícia investiga vídeo em que condutor morto em acidente no ES aparece dirigindo a 140 km/h

Segundo a Polícia Civil, vídeo que mostra o motorista em alta velocidade foi incluído no inquérito que investiga capotamento que aconteceu em Linhares neste domingo (19), mas somente a perícia poderá apontar se as imagens foram feitas no dia do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 14:25

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 14:25

Motorista morre e quatro pessoas ficam feridas em capotamento em Linhares
Motorista morre e quatro pessoas ficam feridas em capotamento em Linhares Crédito: Leitor
Polícia Civil recebeu um vídeo em que o motorista Claudiley Vanini, de 38 anos, que morreu em um acidente neste domingo (19), em Linhares, aparece dirigindo o carro sem o cinto de segurança e em uma velocidade de 140 km por hora. O arquivo foi incluído no inquérito que vai apurar o caso, mas somente a perícia poderá apontar se as imagens foram feitas no dia do acidente ou em outro momento.
Em entrevista à TV Gazeta Norte, o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, ressaltou que o vídeo foi incluído no inquérito e que aguarda o laudo pericial para saber quando as imagens foram gravadas.
Isso aí é o trabalho pericial que é feito, de avaliação, porque os vídeos deixam uma marcação de data e horário, e a gente pode avaliar pelas vestimentas que as pessoas estão usando, pelo comportamento das pessoas, pela testemunha que sobreviveu, para comprovar se eram ou não do dia, disse.
Segundo o delegado, as causas do acidente também serão investigadas pela Polícia Civil. A gente, preliminarmente, acha que foi um caso de negligência e provavelmente ele estava em alta velocidade, mas a perícia criminal da Polícia Civil vai nos dar a verdadeira causa do acidente e da morte do motorista, complementou.

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Claudiley morreu em um grave acidente neste domingo (19), na rodovia que liga o distrito de Farias à BR 101, em Linhares. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece dirigindo sem utilizar o cinto de segurança e com o velocímetro do carro marcando quase 140 km/h.
Imagem de vídeo mostra motorista dirigindo a 140 km/h no Norte do ES
Imagem de vídeo mostra motorista dirigindo a 140 km/h no Norte do ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com o delegado, somente a perícia poderá dizer o que aconteceu no momento do acidente. A perícia criminal tem a vocação para isso, para resolver esses casos e nos dar um diagnóstico daquilo que aconteceu no dia, ressaltou.
O delegado disse ainda que nenhuma testemunha foi ouvida na investigação. Nós estamos fazendo os primeiros levantamentos ainda, vendo qual a situação de saúde da vítima que está no hospital. Quanto à outra vítima, vamos trazê-la para pegar depoimento, se ela estiver em condições, concluiu.

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INTIMADO PARA PRESTAR DEPOIMENTO

Segundo a Polícia Civil, o motorista Claudiley Vanini, de 38 anos, já havia sido intimado a comparecer na 16ª Delegacia Regional de Linhares para prestar depoimento sobre outro acidente de trânsito registrado no mês de junho deste ano, também em Linhares.
Ele estava intimado para vir hoje na delegacia, hoje pela manhã, por conta de outro crime de trânsito. Ele teria atropelado uma pessoa no mês de junho, ele passou por cima do pé de uma pessoa, fugiu do local e nós conseguimos identificá-lo. Através da placa, e de outras informações, chegamos a ele. Ele estava intimado para vir hoje (segunda-feira) na delegacia prestar depoimento sobre esse outro caso, comentou.
Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte

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