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Motorista morre e quatro pessoas ficam feridas em capotamento em Linhares

O grave acidente aconteceu por volta das 16h deste domingo (19) na rodovia que liga o distrito de Farias à BR 101. O motorista do carro, Claudiley Vanini, de 38 anos, morreu no local e os feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 09:45

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 09:45

Motorista morre e quatro pessoas ficam feridas após capotamento em Linhares
O condutor do veículo, identificado como Claudiley Vanini, de 38 anos, morreu no local Crédito: Leitor
Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na rodovia que liga o distrito de Farias à BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente foi volta das 16h deste domingo (19).
De acordo com informações da Polícia Militar, no veículo estavam cinco pessoas. Com o impacto do capotamento, todas ficaram feridas. O motorista do carro, identificado como Claudiley Vanini, de 38 anos, morreu no local. Os outros feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região.

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A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e esteve no local do acidente. Segundo os peritos, o carro derrapou numa curva, colidiu com o canteiro lateral da via, capotou algumas vezes na lateral da pista e projetou a vítima para fora do veículo.
Após os trabalhos da perícia, o corpo do condutor foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado por familiares.

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