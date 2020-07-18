Motociclista morre em acidente no interior de Cachoeiro de Itapemirim

Um jovem de 28 anos morreu em um acidente de moto na BR 482, próximo ao trevo que liga os distritos de Burarama a Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a batida teria acontecido na noite desta sexta-feira (17), mas o corpo somente foi encontrado por populares na manha deste sábado (18).
A moto e o corpo de Nieliton Moulin Gonçalves foram encontrados caídos às margens da pista. A polícia foi acionada por volta das 6h30 por um motorista que relatou que ao passar pela BR-482, na altura de Pacotuba, viu um motociclista caído no meio de um pasto.
O motociclista estava com uniforme de trabalho. Populares informaram que a vítima havia saído do serviço por volta das 19h30.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo trecho, que é federal. A causa do acidente não foi informada. O corpo da vítima foi encaminhado ao serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.