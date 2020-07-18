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Voltava do trabalho

Motociclista morre em acidente no interior de Cachoeiro de Itapemirim

Vítima saiu de moto do serviço na noite desta sexta-feira (17), no interior de Cachoeiro, no Sul do Estado. O corpo e o moto foram encontrados na manhã deste sábado (18) às margens da BR 482
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 17:29

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:29

A motocicleta foi encontrada às margens da BR 482 no trecho entre Burarama e Pacotuba
A motocicleta foi encontrada às margens da BR 482 no trecho entre Burarama e Pacotuba Crédito: Reprodução
Um jovem de 28 anos morreu em um acidente de moto na BR 482, próximo ao trevo que liga os distritos de Burarama a Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a batida teria acontecido na noite desta sexta-feira (17), mas o corpo somente foi encontrado por populares na manha deste sábado (18).
A moto e o corpo de Nieliton Moulin Gonçalves foram encontrados caídos às margens da pista. A polícia foi acionada por volta das 6h30 por um motorista que relatou que ao passar pela BR-482, na altura de Pacotuba, viu um motociclista caído no meio de um pasto.
O motociclista estava com uniforme de trabalho. Populares informaram que a vítima havia saído do serviço por volta das 19h30.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo trecho, que é federal. A causa do acidente não foi informada. O corpo da vítima foi encaminhado ao serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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