Linhares lidera ranking do ES com redução de 43% no número de mortes no trânsito

Nos primeiros seis meses de 2020 houve uma redução de 43% no número de mortes no trânsito em Linhares, se comparado com o mesmo período do ano passado

"As campanhas de conscientização e educação para um trânsito mais seguro, realizadas por meio do programa de Resistência e Cidadania (Preci) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, bem como os serviços de reforço da sinalização viária das vias públicas, também foram fundamentais para alcançarmos esses resultados", diz o diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Linhares, Douglas Simplício.