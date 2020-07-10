Linhares lidera ranking do ES com redução de 43% no número de mortes no trânsito

O município de Linhares, na Região Norte do Estado, registrou a maior taxa de redução no número de mortes em acidentes de trânsito no primeiro semestre deste ano. Segundo dados do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, nos primeiros seis meses, foram 12 mortes, nove a menos do que no mesmo período do ano passado, quando foram registradas 21 vítimas.
A redução de 43% no número de mortes no trânsito fez a cidade liderar o ranking que analisou diversos municípios capixabas. Para o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Douglas Simplício, a redução é reflexo de várias ações desenvolvidas no município em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com operações integradas no trânsito.
"As campanhas de conscientização e educação para um trânsito mais seguro, realizadas por meio do programa de Resistência e Cidadania (Preci) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, bem como os serviços de reforço da sinalização viária das vias públicas, também foram fundamentais para alcançarmos esses resultados", diz o diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Linhares, Douglas Simplício.
O diretor reforçou que outros fatores, como o isolamento social, adotado como medida de prevenção contra o novo coronavírus, também ajudaram na redução, já que houve diminuição de circulação de veículos e restrições de aglomerações.
MORTES NO TRÂNSITO
Em todo o Espírito Santo houve uma redução de 21% no número de mortes no trânsito em 2020. Nos primeiros seis meses deste ano, foram 321 mortes contra 410 no mesmo período do ano passado. Os dados são do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo.
MAIS HOMENS MORREM NO TRÂNSITO DO ES
Segundo o relatório, 85% das vítimas que morrem em acidentes de trânsito no Estado são homens e 15% mulheres. As mortes registradas neste ano foram 139 em colisões entre carros, seguidas de 129 envolvendo motocicletas e 53 óbitos por atropelamentos.