Carreta carregada de café tomba na ES 080, no Noroeste do ES

Uma carreta carregada de café tombou na ES 080, entre os municípios de Águia Branca e São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (1°).
De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo tombou na lateral da pista e a carga ficou espalhada, mas o trânsito não precisou ser interrompido. O motorista viajava sozinho e teve apenas ferimentos leves, segundo a PM.
O veículo e carga seguem no local do acidente serão retirados pela empresa responsável pela carreta. As causas do acidente não foram informadas.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) confirmou o acidente e informou que uma equipe de conservação já está mobilizada para as devidas providências no local.