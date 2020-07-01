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Acidente

Carreta carregada de café tomba na ES 080, no Noroeste do ES

Carga se espalhou pela pista, mas o trânsito não precisou ser interditado, segundo a Polícia Militar

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 16:02
Carreta carregada de café tomba na ES 080, no Noroeste do ES
Carreta carregada de café tomba na ES 080, no Noroeste do ES Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta carregada de café tombou na ES 080, entre os municípios de Águia Branca e São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (1°).
De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo tombou na lateral da pista e a carga ficou espalhada, mas o trânsito não precisou ser interrompido. O motorista viajava sozinho e teve apenas ferimentos leves, segundo a PM.
Carreta tombou na lateral da pista
Carreta tombou na lateral da pista Crédito: Leitor | A Gazeta
O veículo e carga seguem no local do acidente serão retirados pela empresa responsável pela carreta. As causas do acidente não foram informadas.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) confirmou o acidente e informou que uma equipe de conservação já está mobilizada para as devidas providências no local.
A carga ficou espalhada
A carga ficou espalhada Crédito: Leitor | A Gazeta

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