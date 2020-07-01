Carreta carregada de café tomba na ES 080, no Noroeste do ES Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo tombou na lateral da pista e a carga ficou espalhada, mas o trânsito não precisou ser interrompido. O motorista viajava sozinho e teve apenas ferimentos leves, segundo a PM.

Carreta tombou na lateral da pista Crédito: Leitor | A Gazeta

O veículo e carga seguem no local do acidente serão retirados pela empresa responsável pela carreta. As causas do acidente não foram informadas.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) confirmou o acidente e informou que uma equipe de conservação já está mobilizada para as devidas providências no local.