Carro capota na Rodovia do Sol após colisão e interrompe o fluxo em Vila Velha

Um carro colidiu na traseira de outro veículo, capotou e deixou um ferido na Rodosol neste domingo (21) Crédito: Internauta

Um acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha, deixou um ferido no começo da noite deste domingo (21). De acordo com informações da assessoria de imprensa da rodovia, um carro colidiu na traseira de outro veículo e capotou. O condutor foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Vila Velha.

Conforme informou a assessoria da Rodosol, o acidente aconteceu no quilômetro 11,3 no sentido Sul, um pouco antes da ponte sobre o Rio Jucu. Um veículo colidiu na traseira de outro e capotou. O condutor do veículo ficou ferido e foi socorrido.

A parte traseira do carro que sofreu a batida ficou bastante danificada Crédito: Internauta