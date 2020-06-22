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Acidente

Carro capota na Rodovia do Sol após colisão e interrompe o fluxo em Vila Velha

De acordo com a assessoria de imprensa da Rodosol, um veículo bateu na traseira do outro e capotou no fim da tarde deste domingo (21). Um dos condutores foi socorrido e levado ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 21:16

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 21:16

Um carro colidiu na traseira de outro veículo, capotou e deixou um ferido na Rodosol neste domingo (21) Crédito: Internauta
Um acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha, deixou um ferido no começo da noite deste domingo (21). De acordo com informações da assessoria de imprensa da rodovia, um carro colidiu na traseira de outro veículo e capotou. O condutor foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Vila Velha.
Conforme informou a assessoria da Rodosol, o acidente aconteceu no quilômetro 11,3 no sentido Sul, um pouco antes da ponte sobre o Rio Jucu. Um veículo colidiu na traseira de outro e capotou. O condutor do veículo ficou ferido e foi socorrido.
Um carro colidiu na traseira de outro veículo e deixou um ferido na Rodosol neste domingo (21)
A parte traseira do carro que sofreu a batida ficou bastante danificada Crédito: Internauta
A assessoria da Rodosol afirmou ainda que a pista foi totalmente fechada por volta das 18h para desvirar o veículo e foi liberada 15 minutos depois. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Vila Velha, mas o estado de saúde não foi informado.

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