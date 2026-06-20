Mais um corpo é encontrado em mesma área de mata na Serra

Um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (20), nas imediações da Avenida Audifax Barcelos, na Serra. Trata-se de um homem, que apresentava marcas de tiros, e já estava em avançado estado de decomposição. A área da ocorrência é a mesma onde outro corpo foi localizado na última quinta-feira (18), mas a polícia ainda não estabeleceu relação entre os casos.
Conforme apurações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a Polícia Militar foi acionada na manhã deste sábado por um motorista que passava pela avenida e avistou o corpo, no meio da plantação de eucalipto, na altura do bairro Residencial Centro da Serra.
O homem, que não foi identificado pela polícia, tinha várias marcas de tiro no corpo, vestia bermuda e jaqueta pretas e camisa vermelha. Investigadores da Polícia Civil também estiveram no local para apurar as primeiras informações.
Em nota, a PC disse que o caso está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
"O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e se há possíveis detenções", informa a polícia.
Outra vítima
Assim como o caso deste sábado, um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado ao lado de uma caminhonete queimada na tarde de quinta na região.
Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu informações de que um veículo Sandero havia saído da área de mata. Os policiais já tinham conhecimento de que um carro com as mesmas características havia sido roubado na semana anterior e, por isso, foram até o local verificar a denúncia.
Ao chegarem à região, os militares encontraram a caminhonete queimada e o corpo ao lado do veículo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.