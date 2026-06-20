Mais um corpo é encontrado em mesma área de mata na Serra

Um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (20), nas imediações da Avenida Audifax Barcelos, na Serra. Trata-se de um homem, que apresentava marcas de tiros, e já estava em avançado estado de decomposição. A área da ocorrência é a mesma onde outro corpo foi localizado na última quinta-feira (18), mas a polícia ainda não estabeleceu relação entre os casos.





Conforme apurações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a Polícia Militar foi acionada na manhã deste sábado por um motorista que passava pela avenida e avistou o corpo, no meio da plantação de eucalipto, na altura do bairro Residencial Centro da Serra.