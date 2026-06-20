AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Sistema da Defesa Civil é suspenso após invasão hacker e disparo falso
PF foi acionada

Sistema da Defesa Civil é suspenso após invasão hacker e disparo falso

O comando do disparo foi realizado remotamente por um usuário externo, sem qualquer ligação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 10:17

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 jun 2026 às 10:17
Mensagem recebida por moradores de Belo Horizonte (MG) na madrugada deste sábado Reprodução
A plataforma de envios do sistema Defesa Civil Alerta foi tirada do ar preventivamente na madrugada deste sábado (20/6), por volta de 1h30. A medida foi tomada após o sistema sofrer uma invasão cibernética e disparar uma notificação falsa para diversas regiões do país. O comando do disparo foi realizado remotamente por um usuário externo, sem qualquer ligação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Mensagem assusta usuários

A notificação enviada aos celulares da população foi classificada na categoria de "alerta extremo" — normalmente reservada para desastres naturais iminentes. No entanto, o texto continha apenas a palavra “misantropia” (termo que significa aversão ou ódio à humanidade).
Print mostra mensagem de texto atribuída à Defesa Civil recebida por morador do Rio de Janeiro na madrugada deste sábado (20) Reprodução
A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado.

PF acionada

Em nota, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), informou que já acionou a Polícia Federal para investigar a autoria e a extensão do ataque cibernético.
A secretaria informa ainda que trabalha para religar o sistema o mais rápido possível, o que ocorrerá assim que todas as condições de segurança digital forem restabelecidas e garantidas.

Veja Também 

Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG

ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional

Sorteio das loterias da Caixa

Mega-Sena 3021: apostas do ES ganham quase R$ 31 mil cada

Imagem de destaque

Quem é Eloy Room, o goleiro que igualou recorde e ajudou seleção de menor país a participar da Copa em feito histórico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torta banoffee
Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar
Trecho em obras na BR 101 entre Anchieta a Atílio Vivácqua
BR 101 em transformação: investimentos que preparam o ES para as próximas décadas
Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio
Inverno 2026 já começa com onda de frio e previsão de muita chuva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados