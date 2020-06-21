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Bebida x direção

Carro com 9 ocupantes bate em poste e deixa feridos em Colatina

Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo admitiu que tanto ele quanto os demais passageiros fizeram o uso de bebida alcoólica antes da batida ocorrida na madrugada deste domingo (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2020 às 17:00

Publicado em 21 de Junho de 2020 às 17:00

Carro com 9 pessoas bate em poste e deixa feridos em Colatina
Segundo a Polícia Militar, no veículo estava oito passageiros e o motorista Crédito: Leitor
Várias pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam colidir contra um poste de rede elétrica na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Maria Ismênia, em Colatina, Região Noroeste do Estado. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (21), por volta das 3h30.
De acordo com informações da ocorrência registrada pela Polícia Militar, uma equipe foi ao local após ser acionada e constatou o acidente. Segundo a PM, o veículo, um Nissan Sentra, colidiu contra o poste, acabou parando na pista inversa e com a força da colisão acabou derrubando outros dois postes.
Ainda segundo a ocorrência, foi constatado pelo policiais que o veículo transportava nove pessoas, sendo oito passageiros e o motorista. Capacidade superior ao número máximo de ocupantes que o Código de Trânsito exige para a categoria.
Além disso, segundo a ocorrência, várias latas de cervejas e refrigerantes foram escondidas no quintal de uma residência próximo ao local do acidente, que segundo o motorista, pertence a um dos passageiros.
Carro com 9 pessoas bate em poste e deixa feridos em Colatina
Segundo a PM, o veículo colidiu contra o poste,  parou na pista inversa e com a força da colisão acabou derrubando outros dois postes Crédito: Leitor
Como os ocupantes sofreram ferimentos com o impacto da batida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate das vítimas, que foram socorridas e levadas para o pronto socorro do Hospital Sílvio Avidos. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.
Os militares relataram ainda que enquanto o Corpo de Bombeiros realizava o socorro das vítimas, uma passageira informou que o grupo estava em um bar antes do acidente. Já o homem que conduzia o veículo, quando questionado pelos policiais, revelou que todos fizeram uso de bebidas alcóolicas.
Após receber atendimento médico, o motorista do veículo foi levado para a Delegacia Regional de Colatina para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não deu detalhes sobre o caso.

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