Motorista morre em grave acidente com carreta em Domingos Martins

Trecho da BR - 262, km 27, Domingos Martins, local próximo de onde ocorreu grave acidente Crédito: Ricardo Medeiros

Um motorista, de 38 anos, morreu durante um grave acidente envolvendo dois carros e uma carreta na BR 262, em Domingos Martins , Região Serrana do Espírito Santo. A colisão aconteceu na noite deste sábado (27) e a perícia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) analisa a dinâmica do acidente.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 20h50, no quilômetro 30 da BR 202, quando a carreta descia a rodovia no sentido Vitória e os dois carros de passeio  um Nissan Versa e uma caminhonete S10  subiam a via no sentido Minas Gerais.

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A PRF não divulgou detalhes da dinâmica do acidente, informando apenas que o motorista do Nissam colidiu contra a carreta, batendo de frente. O motorista do carro, de 38 anos, morreu na hora. Já o motorista da caminhonete S10 bateu na traseira do Nissan, mas não se feriu. O condutor da carreta também não teve ferimentos.

Após o grave acidente, foi necessário interditar a pista para atendimento no local, por volta das 21 horas. A região só foi completamente liberada para a passagem de veículos cerca de três horas depois, após 0h deste domingo (28).