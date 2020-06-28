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BR 262

Motorista morre em grave acidente com carreta em Domingos Martins

De acordo com a PRF, a carreta seguia no sentido Vitória quando bateu de frente com um Nissan Versa que seguia no sentido contrário, e que foi atingido ainda na traseira por outro veículo, uma caminhonete S10. O motorista do carro morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 09:23

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 09:23

Data: 05/03/2020 - ES - Domingos Martins - Trecho da BR - 262, km 27, Domingos Martins, onde houve deslizamento causado pelas chuvas - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Trecho da BR - 262, km 27, Domingos Martins, local próximo de onde ocorreu grave acidente Crédito: Ricardo Medeiros
Um motorista, de 38 anos, morreu durante um grave acidente envolvendo dois carros e uma carreta na BR 262, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. A colisão aconteceu na noite deste sábado (27) e a perícia  da Polícia Rodoviária Federal (PRF) analisa a dinâmica do acidente. 
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 20h50, no quilômetro 30 da BR 202, quando a carreta descia a rodovia no sentido Vitória e os dois carros de passeio  um Nissan Versa e uma caminhonete S10  subiam a via no sentido Minas Gerais.
Motorista morre em grave acidente com carreta em Domingos Martins
A PRF não divulgou detalhes da dinâmica do acidente, informando apenas que o motorista do Nissam colidiu contra a carreta, batendo de frente. O motorista do carro, de 38 anos, morreu na hora. Já o motorista da caminhonete S10 bateu na traseira do Nissan, mas não se feriu. O condutor da carreta também não teve ferimentos. 
Após o grave acidente, foi necessário interditar a pista para atendimento no local, por volta das 21 horas. A região só foi completamente liberada para a passagem de veículos cerca de três horas depois, após 0h deste domingo (28). 
A identidade da vítima não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, agora a perícia trabalha para apurar a dinâmica do acidente. 

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