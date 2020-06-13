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Sul do Estado

Dois jovens morrem em acidente entre motocicletas em Marataízes

Segundo a Polícia Militar, um dos jovens faleceu no local e o outro, ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 18:39

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 18:39

Um dos motociclistas morreu no local
Um dos motociclistas morreu no local Crédito: Reprodução
Dois motociclistas morreram em um acidente na manhã deste sábado (13) após baterem de frente em uma estrada no interior de Marataízes, Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, um dos jovens faleceu no local e o outro, ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
A batida aconteceu em uma estrada vicinal que liga Boa Vista do Sul a Imburi. Os dois motociclistas estavam com motos Honda CG 150 Fan. Com o forte impacto da batida, Lucas Costa Passos, de 18 anos, morreu no local. Já Maicon Ferreira Marvila, de 25 anos, chegou a ser socorrido pelo resgate municipal até a UPA, mas o médico de plantão constatou que já estava sem sinais vitais.
A perícia foi acionada e os corpos encaminhados ao Serviço Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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