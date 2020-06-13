Dois jovens morrem em acidente entre motocicletas em Marataízes

A batida aconteceu em uma estrada vicinal que liga Boa Vista do Sul a Imburi. Os dois motociclistas estavam com motos Honda CG 150 Fan. Com o forte impacto da batida, Lucas Costa Passos, de 18 anos, morreu no local. Já Maicon Ferreira Marvila, de 25 anos, chegou a ser socorrido pelo resgate municipal até a UPA, mas o médico de plantão constatou que já estava sem sinais vitais.