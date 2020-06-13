Dois jovens morrem em acidente entre motocicletas em Marataízes

Dois motociclistas morreram em um acidente na manhã deste sábado (13) após baterem de frente em uma estrada no interior de Marataízes, Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, um dos jovens faleceu no local e o outro, ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
A batida aconteceu em uma estrada vicinal que liga Boa Vista do Sul a Imburi. Os dois motociclistas estavam com motos Honda CG 150 Fan. Com o forte impacto da batida, Lucas Costa Passos, de 18 anos, morreu no local. Já Maicon Ferreira Marvila, de 25 anos, chegou a ser socorrido pelo resgate municipal até a UPA, mas o médico de plantão constatou que já estava sem sinais vitais.
A perícia foi acionada e os corpos encaminhados ao Serviço Legal de Cachoeiro de Itapemirim.