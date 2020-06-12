Universitário morre em acidente na BR 482 em Alegre

Um jovem de 21 anos morreu ao se envolver em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (12). Robert Vinicius Coelho da Fonseca pilotava uma moto que bateu em um carro na BR 482, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. A vítima, de acordo com informações da Polícia Militar, trabalhava como motoboy e era aluno do curso de matemática, na Ufes de Alegre.
Segundo informações da PM, a batida aconteceu por volta do meio-dia, no trevo que dá acesso ao município de Muniz Freire. O motorista do veículo, um Fiat Uno, não se feriu. Robert morreu no local. A dinâmica da colisão não foi informada.
Por ser uma rodovia federal, os militares isolaram a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A perícia foi acionada e o corpo, removido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.