Mulher morre após capotamento de Fusca em Guaçuí

Uma mulher de 43 anos morreu na noite desta sexta-feira (26) em acidente de carro na BR 482, em São Pedro de Rates, distrito de Guaçuí, na Região do Caparaó. Maria das Graças de Moura era passageira de um Volkswagem Fusca 1300. O motorista do carro foi socorrido para hospital da região.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle e capotou na Serra do Furtado, na altura da localidade de São Pedro de Rates. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a mulher morreu no local. O motorista foi levado pelos bombeiros para o pronto-socorro da Santa Casa de Guaçuí.
A perícia criminal foi acionada e encaminharam o corpo de Maria das Graças de Moura para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Também foi acionada a Polícia Rodoviária Federal, e os agentes assumiram todos os procedimentos administrativos, uma vez que a rodovia é federal.