Quase 3 mil fazendas do ES vendem café para gigante dos alimentos

Maior produtor de café conilon no Brasil, o Espírito Santo tem parte da sua produção direcionada como matéria-prima para uma gigante do setor de alimentos. Quase 3 mil fazendas capixabas fornecem o grão para a multinacional suíça Nestlé, detentora das marcas Nescafé, Dolce Gusto e Starbucks.





E boa parte dos cafeicultores capixabas que fazem parceria com a marca adotam o cultivo com características sustentáveis. A prática é considerada atualmente essencial para aumentar a produtividade das lavouras e garantir a resiliência climática e a saúde do solo.





O gerente de agricultura e cafés da Nestlé Brasil, Rodolfo Clímaco, afirma que, na cultura do conilon, são cerca de 2.800 fazendas com as quais a empresa tem parceria no Espírito Santo. Desse total, 1.700 lavouras – o equivalente a 60% – adotam práticas sustentáveis no cultivo do café, sendo integrantes do programa Nescafé Plan, que completa 15 anos em 2026.





“A gente segrega as fazendas em níveis de regeneração, de conhecimento, e aplica práticas regenerativas de acordo com a necessidade de cada uma. Essas práticas têm que ser aplicadas de forma customizada a depender da operação de cada fazenda. A gente senta ao lado do produtor e conversa sobre a implementação adaptada às necessidades dele”, detalha.





Os dados foram apresentados pela Nestlé nesta semana durante uma visita realizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, com a presença de executivos globais da Nestlé e jornalistas e influenciadores internacionais do ramo do café.





Em relatório divulgado nesta quinta-feira (18), a empresa informou que 2025 passou a adquirir 53% de seu café verde de fazendas que adotam práticas de agricultura regenerativa. Em 2024, o número estava na casa dos 32%.