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Violência

Corpo de mulher morta a pedradas no ES foi encontrado pelo irmão

Sandra dos Reis Silva, 34 anos, estava desaparecida desde domingo (12);'O rosto estava todo desfigurado', lembrou o irmão

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 16:53
Sandra dos Reis Silva, de 34 anos foi morta a pedradas no município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo.
Sandra dos Reis Silva, de 34 anos foi morta a pedradas no município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Crédito: Reprodução/ Acervo Pessoal
O corpo da mulher, que foi morta a pedradas, em Boa Esperança, Noroeste do Espírito, nesta quinta-feira (15), foi encontrado pelo irmão, Uilson dos Reis Silva. Ela estava em uma farinheira abandonada no Centro da cidade. Um homem confessou o crime e foi preso.
Em entrevista à TV Gazeta, o irmão relatou que Sandra dos Reis Silva estava desaparecida desde o último domingo (12). Mas, como ela tinha costume de passar dias na casa de amigos, os familiares não deram falta da vítima num primeiro momento. Quando descobriram que a mulher não estava na casa de nenhum colega ou parente, a família passou a procurar por ela. Na manhã desta quarta-feira (15), o corpo foi encontrado por Uilson.
"Eu vi urubu rondando e um cheiro muito forte. Eu já tinha certeza que era ela. Eu fui andando mais perto da parede e vi o chinelinho dela, a máscara dela jogada no chão e um outro chinelo que é do acusado, mas quase não deu para ver ela porque cobriram o corpo com mato. Aí eu vi a mãozinha dela e o rosto estava todo desfigurado"
Uilson dos Reis Silva - Irmão da vítima 

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O CRIME

O delegado da Polícia Civil em Boa Esperança, Willian Dobrosovosk, informou que o suspeito de ter matado a mulher é um homem de 47 anos. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante por ocultação de cadáver.
O homem foi localizado quando estava trabalhando numa propriedade rural no município de Pinheiros, no limite com Boa Esperança. Em depoimento, o suspeito afirmou que cometeu o crime no domingo (12), após um desentendimento com a vítima.
Ao delegado, o suspeito contou que ele e a vítima estavam bebendo e que chamou Sandra para que fossem para um local mais reservado. Nesse local, ele teria se desentendido com ela e a matado com pedradas.
O corpo foi encontrado pelo irmão, Uilson dos Reis Silva, em uma farinheira abandonada no centro de Boa Esperança
O corpo foi encontrado pelo irmão, Uilson dos Reis Silva, em uma farinheira abandonada no centro de Boa Esperança Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Ele afirma que pretendia pagar para que ela mantivesse relações sexuais com ele. Porém, houve um desentendimento entre os dois e, na briga, ele a jogou no chão, pegou uma pedra e a golpeou na cabeça, pelo menos, três vezes. Em seguida, o indivíduo escondeu o corpo", contou o delegado.
O homem foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e será indiciado por feminicídio.Ele não estava mais em flagrante pelo crime de homicídio, mas, como ele também teve o trabalho de ocultar o corpo da vítima, esse é um crime permanente, explicou o delegado. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.
O irmão da vítima disse que o homem era conhecido da família, mas que Sandra não tinha nenhum relacionamento com o suspeito. Ela deixa dois filhos, um de 12 e outro de 14.
Os vizinhos e familiares de Sandra relataram que ela era uma pessoa de convivência tranquila, mas tinha problemas relacionados ao consumo de álcool.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta

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