Corpo de mulher morta a pedradas no ES foi encontrado pelo irmão

Sandra dos Reis Silva, de 34 anos foi morta a pedradas no município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Crédito: Reprodução/ Acervo Pessoal

Em entrevista à TV Gazeta, o irmão relatou que Sandra dos Reis Silva estava desaparecida desde o último domingo (12). Mas, como ela tinha costume de passar dias na casa de amigos, os familiares não deram falta da vítima num primeiro momento. Quando descobriram que a mulher não estava na casa de nenhum colega ou parente, a família passou a procurar por ela. Na manhã desta quarta-feira (15), o corpo foi encontrado por Uilson.

"Eu vi urubu rondando e um cheiro muito forte. Eu já tinha certeza que era ela. Eu fui andando mais perto da parede e vi o chinelinho dela, a máscara dela jogada no chão e um outro chinelo que é do acusado, mas quase não deu para ver ela porque cobriram o corpo com mato. Aí eu vi a mãozinha dela e o rosto estava todo desfigurado" Uilson dos Reis Silva - Irmão da vítima

O CRIME

O delegado da Polícia Civil em Boa Esperança, Willian Dobrosovosk, informou que o suspeito de ter matado a mulher é um homem de 47 anos. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante por ocultação de cadáver.

O homem foi localizado quando estava trabalhando numa propriedade rural no município de Pinheiros, no limite com Boa Esperança. Em depoimento, o suspeito afirmou que cometeu o crime no domingo (12), após um desentendimento com a vítima.

Ao delegado, o suspeito contou que ele e a vítima estavam bebendo e que chamou Sandra para que fossem para um local mais reservado. Nesse local, ele teria se desentendido com ela e a matado com pedradas.

O corpo foi encontrado pelo irmão, Uilson dos Reis Silva, em uma farinheira abandonada no centro de Boa Esperança Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Ele afirma que pretendia pagar para que ela mantivesse relações sexuais com ele. Porém, houve um desentendimento entre os dois e, na briga, ele a jogou no chão, pegou uma pedra e a golpeou na cabeça, pelo menos, três vezes. Em seguida, o indivíduo escondeu o corpo", contou o delegado.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e será indiciado por feminicídio.Ele não estava mais em flagrante pelo crime de homicídio, mas, como ele também teve o trabalho de ocultar o corpo da vítima, esse é um crime permanente, explicou o delegado. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

O irmão da vítima disse que o homem era conhecido da família, mas que Sandra não tinha nenhum relacionamento com o suspeito. Ela deixa dois filhos, um de 12 e outro de 14.

Os vizinhos e familiares de Sandra relataram que ela era uma pessoa de convivência tranquila, mas tinha problemas relacionados ao consumo de álcool.