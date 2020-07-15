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Vandalismo em cemitério

Homem que destruiu túmulos em Viana é detido e liberado em seguida

Ele também fez o teste que detecta a Covid-19, já que chegou a violar caixões de vítimas do coronavírus. Suspeito ainda poderá ser indiciado por violação de sepultura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 19:21

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:21

Homem invadiu cemitério em Viana
Homem invadiu cemitério em Viana Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O homem que invadiu o cemitério de Vila Bethânia, em Viana, arrancou cruzes e quebrou as tampas de granito que protegem os caixões na madrugada de terça-feira (14), foi detido nesta quarta-feira (15) pela Guarda Municipal da cidade e encaminhado para o 18° Distrito de Polícia de Viana. Ele também fez o teste que detecta a Covid-19, já que chegou a violar caixões de vítimas do coronavírus. 
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tem 20 anos e, como não havia situação de flagrante, prestou depoimento e foi liberado para responder em liberdade, e foi encaminhado para ser submetido a exame toxicológico.
O titular da unidade informou que o suspeito poderá ser indiciado por violação de sepultura, previsto no Art. 210  violar ou profanar sepultura ou urna funerária  com pena de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Suspeito de invadir cemitério em Viana é preso
Suspeito de invadir cemitério em Viana é preso Crédito: Guarda Municipal/Viana

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Segundo apuração feita pela TV Gazeta, um amigo da família do rapaz procurou a prefeitura passando informações do paradeiro dele. A guarda municipal foi até o local, uma unidade terapêutica para tratamento de dependentes químicos, em Cariacica. Ele teria ido para essa clínica depois da reportagem feita pelo veículo.
Segundo o secretário de Defesa Social de Viana, Ledir Porto, a guarda então conduziu o infrator até a base em Viana, onde profissionais da saúde fizeram teste rápido para Covid-19 nele, que deu negativo. De lá, a guarda o levou para a delegacia de Viana Sede. Na delegacia, ele assumiu tudo. Segundo o secretário, o homem tem passagem por outros crimes.

O CASO

O homem invadiu o cemitério de Vila Bethania, em Viana, arrancou cruzes e quebrou as tampas de granito que protegem os caixões. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (14).
Além de quebrar os túmulos, o homem também abriu dois caixões. Em um deles, estava o corpo de uma pessoa que morreu com suspeita da Covid-19. O homem rasgou os plásticos que protegiam o corpo e que servem para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.
A vítima era o pai da ajudante de cozinha Luciana Pereira Teixeira, que foi ao cemitério na tarde desta terça-feira. No túmulo, também está enterrada a mãe dela, que morreu cinco dias antes do pai. Eles já estão enterrados há cerca de um mês.

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"Minha irmã e minha prima me ligaram falando que o túmulo estava todo quebrado. Fui lá agora, o caixão está quebrado. O corpo dele só não está exposto porque tinha o plástico. Estou aqui para ver o que vai acontecer, porque isso não pode acontecer, é um absurdo", disse.
Imagens do circuito de segurança da região mostram o homem andando pela rua e, depois, pulando o muro do cemitério.

HOMEM NÃO ROUBOU NADA

De acordo com Ledir Porto, aparentemente o homem não roubou nada. Por isso, o caso está sendo tratado como vandalismo.
"Registramos oito túmulos danificados e alguns em que vimos o caixão removido. Em um, que estava recém-feito o enterro, ele rasgou a sacola que envolve uma vítima com suspeita de Covid-19. Em imagens de câmeras de segurança, o vimos pulando o muro de volta sem nenhum objeto", disse.
Homem invadiu cemitério em Viana
Homem invadiu cemitério em Viana Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O secretário adiantou que o homem é conhecido no bairro e usuário de drogas. Na mesma noite, ele tentou entrar em duas residências, que ficam próximas ao cemitério.
O secretário lamentou que as famílias dos mortos precisem passar por esse tipo de constrangimento e garantiu que as sepulturas vão ser reparadas pela prefeitura.
"É lamentável, porque acaba atingindo o sentimento das famílias enlutadas, que já perderam alguém. Entendemos esse caso como gravíssimo e já estamos tomando as providências. Os túmulos vão ser reparados. A própria secretaria vai reparar os túmulos e deixar tudo em ordem. E enquanto não fizermos o encaminhamento dele, faremos uma segurança mais reforçada", concluiu.

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