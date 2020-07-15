Homem que destruiu túmulos em Viana é detido e liberado em seguida

Homem invadiu cemitério em Viana Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com a Polícia Civil , o suspeito tem 20 anos e, como não havia situação de flagrante, prestou depoimento e foi liberado para responder em liberdade, e foi encaminhado para ser submetido a exame toxicológico.

O titular da unidade informou que o suspeito poderá ser indiciado por violação de sepultura, previsto no Art. 210  violar ou profanar sepultura ou urna funerária  com pena de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Suspeito de invadir cemitério em Viana é preso Crédito: Guarda Municipal/Viana

TV Gazeta, um amigo da família do rapaz procurou a prefeitura passando informações do paradeiro dele. A guarda municipal foi até o local, uma unidade terapêutica para tratamento de dependentes químicos, em Segundo apuração feita pela, um amigo da família do rapaz procurou a prefeitura passando informações do paradeiro dele. A guarda municipal foi até o local, uma unidade terapêutica para tratamento de dependentes químicos, em Cariacica . Ele teria ido para essa clínica depois da reportagem feita pelo veículo.

Segundo o secretário de Defesa Social de Viana, Ledir Porto, a guarda então conduziu o infrator até a base em Viana, onde profissionais da saúde fizeram teste rápido para Covid-19 nele, que deu negativo. De lá, a guarda o levou para a delegacia de Viana Sede. Na delegacia, ele assumiu tudo. Segundo o secretário, o homem tem passagem por outros crimes.

O CASO

O homem invadiu o cemitério de Vila Bethania, em Viana, arrancou cruzes e quebrou as tampas de granito que protegem os caixões. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (14).

Além de quebrar os túmulos, o homem também abriu dois caixões. Em um deles, estava o corpo de uma pessoa que morreu com suspeita da Covid-19. O homem rasgou os plásticos que protegiam o corpo e que servem para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

A vítima era o pai da ajudante de cozinha Luciana Pereira Teixeira, que foi ao cemitério na tarde desta terça-feira. No túmulo, também está enterrada a mãe dela, que morreu cinco dias antes do pai. Eles já estão enterrados há cerca de um mês.

"Minha irmã e minha prima me ligaram falando que o túmulo estava todo quebrado. Fui lá agora, o caixão está quebrado. O corpo dele só não está exposto porque tinha o plástico. Estou aqui para ver o que vai acontecer, porque isso não pode acontecer, é um absurdo", disse.

Imagens do circuito de segurança da região mostram o homem andando pela rua e, depois, pulando o muro do cemitério.

HOMEM NÃO ROUBOU NADA

De acordo com Ledir Porto, aparentemente o homem não roubou nada. Por isso, o caso está sendo tratado como vandalismo.

"Registramos oito túmulos danificados e alguns em que vimos o caixão removido. Em um, que estava recém-feito o enterro, ele rasgou a sacola que envolve uma vítima com suspeita de Covid-19. Em imagens de câmeras de segurança, o vimos pulando o muro de volta sem nenhum objeto", disse.

Homem invadiu cemitério em Viana Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O secretário adiantou que o homem é conhecido no bairro e usuário de drogas. Na mesma noite, ele tentou entrar em duas residências, que ficam próximas ao cemitério.

O secretário lamentou que as famílias dos mortos precisem passar por esse tipo de constrangimento e garantiu que as sepulturas vão ser reparadas pela prefeitura.