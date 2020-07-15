Homem invade cemitério, quebra túmulos e viola caixões em Viana

Any Cometti e Leandro Tedesco Do G1 ES

Além de violar os túmulos, o homem também abriu dois caixões Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um homem invadiu o cemitério de Vila Bethania, em Viana , arrancou cruzes e quebrou as tampas de granito que protegem os caixões. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (14) e o suspeito dos atos de vandalismo ainda não foi encontrado. Em um dos caixões havia o corpo de uma homem que morreu com suspeita da Covid-19, segundo a prefeitura.

Além de quebrar os túmulos, o homem também abriu dois caixões. Em um deles, estava o corpo de uma pessoa que morreu com suspeita da Covid-19. O homem rasgou os plásticos que protegiam o corpo e que servem para evitar a contaminação pelo novo coronavírus

A vítima era o pai da ajudante de cozinha Luciana Pereira Teixeira, que foi ao cemitério na tarde desta terça-feira. No túmulo, também está enterrada a mãe dela, que morreu cinco dias antes do pai. Eles já estão enterrados há cerca de um mês.

"Minha irmã e minha prima me ligaram falando que o túmulo estava todo quebrado. Fui lá agora, o caixão está quebrado. O corpo dele só não está exposto porque tinha o plástico. Estou aqui para ver o que vai acontecer, porque isso não pode acontecer, é um absurdo", disse.

Imagens do circuito de segurança da região mostram o homem andando pela rua e, depois, pulando o muro do cemitério.

HOMEM NÃO ROUBOU NADA

De acordo com o secretário de Defesa social de Viana, Ledir Porto, aparentemente o homem não roubou nada. Por isso, o caso está sendo tratado como vandalismo.

Homem invadiu cemitério em Viana Crédito: Reprodução / TV Gazeta

"Registramos oito túmulos danificados e alguns em que vimos o caixão removido. Em um, que estava recém-feito o enterro, ele rasgou a sacola que envolve uma vítima com suspeita de Covid-19. Em imagens de câmeras de segurança, o vimos pulando o muro de volta sem nenhum objeto", disse.

O secretário adiantou que o homem é conhecido no bairro e usuário de drogas. Na mesma noite, ele tentou entrar em duas residências, que ficam próximas ao cemitério.

A Polícia Civil já foi acionada e a Guarda Municipal de Viana está à procura do suspeito.

"Registramos a queixa na Polícia Civil. Vamos fazer uma vigília até que sejam tomadas as providências, seja tratamento ou detenção do suspeito. Não podemos deixar a comunidade à revelia desse comportamento", disse.

O secretário lamentou que as famílias dos mortos precisem passar por esse tipo de constrangimento e garantiu que as sepulturas vão ser reparadas pela prefeitura.

"É lamentável, porque acaba atingindo o sentimento das famílias enlutadas, que já perderam alguém. Entendemos esse caso como gravíssimo e já estamos tomando as providências. Os túmulos vão ser reparados. A própria secretaria vai reparar os túmulos e deixar tudo em ordem. E enquanto não fizermos o encaminhamento dele, faremos uma segurança mais reforçada", concluiu.