Vídeo mostra momento em que homem cai de parapente em Viana Crédito: Reprodução/Vídeo de internauta

Your browser does not support the audio element. Morte em Viana: piloto de parapente se apresenta à polícia

O piloto Gleidis Amorim de Azevedo, instrutor do parapente que caiu em uma região de mata em Viana , resultando na morte do empresário Luiz Bessa, de 34 anos, que voava com ele, se apresentou à polícia na noite do último domingo (13).

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil , o piloto compareceu à Delegacia Regional de Cariacica espontaneamente, onde foi ouvido e liberado após prestar esclarecimentos.

Em nota, o órgão informou que o caso foi encaminhado para investigação no 18º Distrito de Polícia Civil, para uma melhor apuração dos fatos, e que aguardará o resultado da perícia técnica realizada no parapente para esclarecer se foi falha técnica ou uma fatalidade, e que outras informações não podem ser passadas no momento para preservar a apuração do incidente.

A reportagem tentou contato com o piloto, mas ele disse que não quer se manifestar sobre o acidente.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE VÍTIMA CAI DE PARAPENTE

O momento em que o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, cai de parapente enquanto realizava um voo com um instrutor foi registrado em vídeo. O acidente aconteceu no final da manhã de domingo (12), nas proximidades da Rampa do Urubu, em Viana. Luiz não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu no local.

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EMPRESÁRIO GRAVOU VÍDEO MINUTOS ANTES DO ACIDENTE

Luiz Bessa gravou um vídeo minutos antes do acidente . Ele era aluno de parapente e estava com Gleidis, piloto que atuava como instrutor. Na gravação, que foi publicada por ele no status de um aplicativo de mensagens, Luiz repete diversas vezes que o local era "muito alto". Ele ainda escreveu na publicação "Voo liberdade Rampa do Urubu".

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"Muita coragem tem que ter. Você tá doido, é muito alto. Rapaz, olha só, muito alto! É alto para caramba, meu irmão. É muito alto, muito alto", disse no vídeo, que foi publicado às 10h41. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h20 para atender a ocorrência, menos de 40 minutos após a postagem.