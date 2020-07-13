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Empresário morreu

Morte em Viana: piloto de parapente se apresenta à polícia

Gleidis Amorim de Azevedo pilotava o parapente que caiu e vitimou o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, no último domingo (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 17:47

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 17:47

Vídeo mostra momento em que homem cai de parapente em Viana
Vídeo mostra momento em que homem cai de parapente em Viana Crédito: Reprodução/Vídeo de internauta
Morte em Viana: piloto de parapente se apresenta à polícia
O piloto Gleidis Amorim de Azevedo, instrutor do parapente que caiu em uma região de mata em Viana, resultando na morte do empresário Luiz Bessa, de 34 anos, que voava com ele, se apresentou à polícia na noite do último domingo (13).
De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, o piloto compareceu à Delegacia Regional de Cariacica espontaneamente, onde foi ouvido e liberado após prestar esclarecimentos.

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Em nota, o órgão informou que o caso foi encaminhado para investigação no 18º Distrito de Polícia Civil, para uma melhor apuração dos fatos, e que aguardará o resultado da perícia técnica realizada no parapente para esclarecer se foi falha técnica ou uma fatalidade, e que outras informações não podem ser passadas no momento para preservar a apuração do incidente.
A reportagem tentou contato com o piloto, mas ele disse que não quer se manifestar sobre o acidente.

VÍDEO MOSTRA MOMENTO EM QUE VÍTIMA CAI DE PARAPENTE

O momento em que o empresário Luiz Bessa, de 34 anos, cai de parapente enquanto realizava um voo com um instrutor foi registrado em vídeo. O acidente aconteceu no final da manhã de domingo (12), nas proximidades da Rampa do Urubu, em Viana. Luiz não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu no local.

EMPRESÁRIO GRAVOU VÍDEO MINUTOS ANTES DO ACIDENTE

Luiz Bessa gravou um vídeo minutos antes do acidente. Ele era aluno de parapente e estava com Gleidis, piloto que atuava como instrutor. Na gravação, que foi publicada por ele no status de um aplicativo de mensagens, Luiz repete diversas vezes que o local era "muito alto". Ele ainda escreveu na publicação "Voo liberdade Rampa do Urubu".
"Muita coragem tem que ter. Você tá doido, é muito alto. Rapaz, olha só, muito alto! É alto para caramba, meu irmão. É muito alto, muito alto", disse no vídeo, que foi publicado às 10h41. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h20 para atender a ocorrência, menos de 40 minutos após a postagem.
Entrada da rampa do urubu, em viana, onde um rapaz caiu de parapente
Entrada da rampa do urubu, em viana, onde um rapaz caiu de parapente Crédito: Daniele Carielo/TV Gazeta

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