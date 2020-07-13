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Colisão

Acidente entre carro e moto é registrado na Ponte da Passagem, em Vitória

De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal, a colisão entre os veículos aconteceu por volta de 16h25 no sentido Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 17:16

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 17:16

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou pelo menos uma pessoa ferida no início da tarde desta segunda-feira (13), próximo à Ponte da Passagem, em Vitória.
De acordo com informações da Central de Videomonitoramento do município, a colisão entre os veículos aconteceu por volta de 16h25 no sentido Centro de Vitória. Ainda segundo a Central, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para prestar os primeiros socorros no local do acidente.
A Guarda Municipal ainda informou que só há uma leve retenção para os motoristas que trafegam no sentido Centro de Vitória, próximo à ponte.

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