Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morte

Corpo de homem é encontrado em rua do bairro Aribiri em Vila Velha

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, homem aparentava ser morador de rua. Polícia tenta descobrir o que aconteceu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 08:44

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 08:44

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar foi chamado após corpo ser encontrado na rua em Aribiri Crédito: Fernando Madeira
O corpo de um homem foi encontrado na Rua Orestes Barbosa, no bairro Aribiri, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (16). A Polícia Militar foi chamada, mas não foi possível identificar o que causou a morte do homem. Não havia no corpo marcas aparentes de agressão ou tiro. 
A rua onde o corpo foi encontrado fica  próximo à Rodovia Carlos Lindenberg. O local foi isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil, que vai investigar o que de fato aconteceu. O homem aparentava ser morador de rua, de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, que esteve no local.  

Veja Também

Polícia faz operação contra o tráfico de drogas na Serra

Suspeito de aplicar "golpe do motoboy" em idosas é preso na Serra

Coronavírus: ES tem menor registro diário de mortes dos últimos dois meses

Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados