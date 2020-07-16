Corpo de homem é encontrado em rua do bairro Aribiri em Vila Velha

O corpo de um homem foi encontrado na Rua Orestes Barbosa, no bairro Aribiri, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (16). A Polícia Militar foi chamada, mas não foi possível identificar o que causou a morte do homem. Não havia no corpo marcas aparentes de agressão ou tiro.
A rua onde o corpo foi encontrado fica próximo à Rodovia Carlos Lindenberg. O local foi isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil, que vai investigar o que de fato aconteceu. O homem aparentava ser morador de rua, de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, que esteve no local.
Com informações da TV Gazeta