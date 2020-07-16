Suspeito de aplicar 'golpe do motoboy' em idosas é preso na Serra

A Polícia Civil prendeu um homem acusado de aplicar o "golpe do motoboy" Crédito: Reprodução/PCES

A equipe da Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações (DEFA) da Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (15) em Jardim Limoeiro, na Serra , um homem acusado de aplicar o "golpe do motoboy". De acordo com a polícia, o suspeito de 37 anos fazia parte de uma organização criminosa especializada na prática. Duas vítimas idosas foram identificadas e, juntas, tiveram um prejuízo aproximado de R$ 21 mil.

A titular da DRCCP, delegada Rhaiana Bremenkamp, explicou que, no golpe, o criminoso se passa por funcionário de instituição bancária, muitas vezes informando os dados verdadeiros dos clientes para passar credibilidade, e afirma que o cartão da vítima foi clonado ou há compras suspeitas, sendo necessário o cancelamento do cartão.

"Para efetuar o cancelamento, o criminoso orienta a vítima a digitar alguns dados, senha, cortar o cartão ao meio, dizendo que um motoboy irá buscar o cartão. Com os dados em mãos, a senha e o chip, realiza diversas compras, saques e transferências", disse.

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A Polícia Civil informou que os levantamentos iniciais indicam que o homem veio de São Paulo, para aplicar o golpe na Grande Vitória. Com o suspeito foram localizadas diversas máquinas de cartões, cartões, extratos bancários, lacres, malotes, chips de telefone, documento de identidade falso, dinheiro em espécie, aparelhos telefônicos, dentre outros itens.

SUSPEITA DE MAIS ENVOLVIDOS

As investigações da Polícia Civil continuam para identificar os demais envolvidos no crime, já que, segundo a delegada, há suspeita de mais criminosos envolvidos.

"No celular desse suspeito, encontramos mensagens que ele trocava com os comparsas, o que indica que este é um grupo organizado e que existe uma espécie de Central do crime", finalizou.