Coronavírus: ES tem menor registro diário de mortes dos últimos dois meses

Número de mortes apresenta diminuição no Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta

Espírito Santo registou, nesta quarta-feira (15), 14 óbitos provocados pelo novo coronavírus , segundo o Painel Covid-19. O número corresponde ao menor registro diário dos últimos dois meses. Desde o dia 16 de maio, um sábado, quando 11 mortes foram contabilizadas, a curva cresceu de modo que o ES chegasse a registrar 59 mortes em um período de 24h. No dia anterior, 15 de maio, sexta-feira, também foram contabilizados 11 óbitos.

O número alcançado nesta quarta (15) é ainda mais notável, uma vez que em dias de semana os registros tendem a ser mais altos se comparados aos dos finais de semana, quando há, tradicionalmente, menor testagem.

Portanto, considerando apenas os dias entre segunda e sexta-feira, o observado neste 15 de julho foi o menor registro dos últimos dois meses.

Entre os dias 15 de maio, quando 11 mortes foram computadas, e 15 de julho, quarta-feira, o Espírito Santo também registrou 14 óbitos nos dias 17 e 30 de maio, ambos no final de semana.

HÁ UMA ESTABILIZAÇÃO?

"Somos o terceiro estado do país a reconhecer casos da doença. Fomos um dos primeiros a adotar medidas de distanciamento social mais amplas no início da pandemia, o que permitiu retardar um pouco o avanço da curva de aceleração e do crescimento rápido da doença", afirmou Nésio Fernandes.

O aparente assentamento da curva também é percebido na taxa de transmissão do novo coronavírus. O número é baseado em um cálculo que mede a rapidez com que o vírus se espalha pela população. No dia 26 de junho, a Grande Vitória chegou a registrar uma taxa de 0,92. Logo depois voltou para 1,09. O número no interior corresponde a 1,6.

Ou seja, na região metropolitana, estatisticamente, 10 pessoas continuam contaminando outras 10 pessoas, uma vez que o número é superior a 1. No interior a transmissão é ainda mais preocupante. De acordo com os dados, 10 indivíduos podem passar o vírus para 16 pessoas, colaborando para o crescimento exponencial dos números.

ATUALIZAÇÃO DE QUARTA-FEIRA (15)