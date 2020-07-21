Motorista morre após caminhão de café tombar em Marechal Floriano

Um motorista de um caminhão morreu após o veículo tomar na BR 262, em Marechal Floriano, na noite desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu no quilômetro 64, no sentido Pedra Azul, depois do Posto do Café.
A vítima ficou com as pernas presas às ferragens do veículo, que transportava café. O motorista, segundo Corpo de Bombeiros, ainda estava vivo quando as equipes da corporação e do Samu chegaram ao local, mas não resistiu e morreu ainda na rodovia.
A pista chegou a ficar totalmente interditada pela Polícia Rodoviária Federal, o que gerou um congestionamento de quase 2 quilômetros em cada lado, mas foi liberada por volta das 23h.