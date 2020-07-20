Justiça mantém restrição à venda de bebidas em postos do ES

Guarda Municipal e Polícia Militar apoiaram fiscalização em loja de conveniência em Aribiri Crédito: Félix Falcão/Semcom PMVV

Uma decisão da Justiça manteve a validade de uma portaria estadual que limita os dias e horários de venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniências dos postos de combustíveis do Estado, por conta da pandemia do novo coronavírus . Os empresários do setor haviam entrado com uma ação pedindo que a regra fosse suspensa, mas tiveram o pedido negado de forma liminar (temporária).

No processo, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos) alegou que a portaria com as determinações do governo viola o direito das empresas e "fere os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade".

O desembargador Adalto Dias Tristão, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), entendeu que, mesmo que a determinação represente uma interferência do Estado na atividade econômica, outros setores da sociedade como o serviço público, o Legislativo e as escolas também foram afetados por medidas restritivas durante a pandemia.

"O que não parece ter compreendido a autora é que a severa medida anunciada pelo governo do Estado e os municípios encontra-se no contexto de uma grave pandemia, a Covid-19 (...). Nesse triste contexto, a exigência de ações de restrição rigorosas para o funcionamento das atividades  mesmo tidas como essenciais  infelizmente são necessárias", escreveu na decisão de 14 de julho.

O procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, afirmou que a limitação de funcionamento ocorreu porque esses locais (lojas de conveniências e distribuidoras de bebidas) tinham se transformado em alternativas aos bares, que estão proibidos de abrir desde o início da pandemia.

"Percebemos, nas fiscalizações, que eles eram locais de aglomeração para consumo de bebida alcoólica. Como os bares estão proibidos, não teria sentido a gente permitir que as lojas de conveniências se transformassem em bares", afirmou.



SINDIPOSTOS FALA EM DEMISSÃO SE MEDIDAS PERSISTIREM

O Sindipostos lembrou, em nota, que a decisão é provisória e, portanto, não examinou todos os fundamentos expostos pelo sindicato. A entidade afirmou ainda que as empresas do setor já foram fortemente comprometidas pela queda nas vendas de combustíveis e sofreram outro forte impacto econômico com a nova restrição. "Em se mantendo a regra atual, empresas serão obrigadas a demitir", diz a nota.