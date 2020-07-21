Pandemia vai passar e transporte público no ES não sairá do "velho normal"

O MPES cobra algo que deveria partir espontaneamente do Executivo. O governo do Estado tem acertado em muitas das frentes de batalha, com ações enérgicas e bom timing, mas é inegável que escorregou na adoção de medidas eficazes para prevenir o contágio pelo Sars-Cov-2 no transporte público. A gestão escuda-se no discurso de que já estabeleceu regras, mas parece ignorar que as existentes não vêm sendo cumpridas e há outras por criar.