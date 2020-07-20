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Entrega prevista em setembro

Terminal de Itaparica completa dois anos fechado; veja situação da obra

Reparo dos pilares e nova pavimentação estão sendo concluídas. A cobertura metálica, produzida fora do estado, chegará na próxima semana para montagem

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 15:56
Vila Velha - ES - Obras no Terminal de Itaparica
Obras no Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Dois anos. Esse é o tempo que o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, está fechado, fazendo com que cerca de 45 mil passageiros tenham que seguir um caminho diferente do usual para chegar e voltar de seus destinos todos os dias. Esse problema, no entanto, parece estar se aproximando do fim. Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias (DER), as obras do local deverão ser concluídas entre setembro e outubro deste ano.
O Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia contratada pela Ceturb/ES apontou indícios de subdimensionamento estrutural em relação ao projeto e estado crítico de corrosão nas peças estruturais. A cobertura da unidade foi demolida. O laudo orientou, à época, a interdição imediata do terminal.
Desde então, as obras de reparo se arrastam. Em 2020, o projeto foi acelerado e tinha previsão ainda para o primeiro semestre, mas, a pandemia do novo coronavírus atrasou os trabalhos. Agora, para conclusão, o DER está dependendo apenas da nova cobertura, que dará proteção aos passageiros e trabalhadores que utilizarão o espaço. Confira fotos atualizadas da obra:

Obras no terminal de Itaparica

Feita de uma estrutura metálica, a cobertura está sendo produzida fora do estado. De acordo com o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto Coura, o material está em fase final para ser enviado e ter a montagem iniciada. Estive conversando com a empresa, eles estão finalizando a galvanização de toda a estrutura metálica, e na semana que vem está chegando aqui no Estado a estrutura com os equipamentos para iniciar a montagem, disse.
Questionado sobre um prazo de entrega, anteriormente definido para setembro, Maretto afirma que as condições adversas da pandemia do novo coronavírus podem atrasar a conclusão das obras. Segundo ele, os trabalhos estão sendo feitos para a entrega ainda em setembro. Mas, o órgão pode precisar de mais um mês.
Chegando a estrutura a gente começa a montagem. A montagem dessa estrutura em um tempo normal, sem condições adversas, não passa de 60 a 80 dias. O problema é que a gente nunca sabe, né? Pode chover demais, problema de transporte ou coisa parecida. Ainda continuo na luta para tentar até o fim de setembro, mas isso pode acontecer em outubro. Talvez eu precise de mais um mês. Mas, continuamos trabalhando para o final de setembro, destacou. Confira como ficará o terminal, segundo projeções do DER:

Veja como vai ficar o Terminal de Itaparica após obras

Além da cobertura, funcionários do DER trabalham no local fazendo toda a revisão da estrutura. Segundo Maretto, instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias estão sendo concluídas, junto de uma nova pavimentação para o trânsito dos coletivos. Um acesso também será aberto nos fundos do terminal, para uma nova rua a ser implantada pela prefeitura de Vila Velha.
Sobre a reabertura do terminal para a operação dos coletivos, Maretto informou que uma reunião será feita com a Ceturb no mês de agosto para definição. É justamente para saber o que eles precisam para a retomada da operação, completou. De acordo com o DER, o custo total da obra é de R$ 12 milhões.

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