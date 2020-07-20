Terminal de Itaparica completa dois anos fechado; veja situação da obra

Obras no Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Dois anos. Esse é o tempo que o Terminal de Itaparica, em Vila Velha , está fechado, fazendo com que cerca de 45 mil passageiros tenham que seguir um caminho diferente do usual para chegar e voltar de seus destinos todos os dias. Esse problema, no entanto, parece estar se aproximando do fim. Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias (DER), as obras do local deverão ser concluídas entre setembro e outubro deste ano.

O Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia contratada pela Ceturb/ES apontou indícios de subdimensionamento estrutural em relação ao projeto e estado crítico de corrosão nas peças estruturais. A cobertura da unidade foi demolida. O laudo orientou, à época, a interdição imediata do terminal.

Obras no terminal de Itaparica

Feita de uma estrutura metálica, a cobertura está sendo produzida fora do estado. De acordo com o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto Coura, o material está em fase final para ser enviado e ter a montagem iniciada. Estive conversando com a empresa, eles estão finalizando a galvanização de toda a estrutura metálica, e na semana que vem está chegando aqui no Estado a estrutura com os equipamentos para iniciar a montagem, disse.

Questionado sobre um prazo de entrega, anteriormente definido para setembro, Maretto afirma que as condições adversas da pandemia do novo coronavírus podem atrasar a conclusão das obras. Segundo ele, os trabalhos estão sendo feitos para a entrega ainda em setembro. Mas, o órgão pode precisar de mais um mês.

Chegando a estrutura a gente começa a montagem. A montagem dessa estrutura em um tempo normal, sem condições adversas, não passa de 60 a 80 dias. O problema é que a gente nunca sabe, né? Pode chover demais, problema de transporte ou coisa parecida. Ainda continuo na luta para tentar até o fim de setembro, mas isso pode acontecer em outubro. Talvez eu precise de mais um mês. Mas, continuamos trabalhando para o final de setembro, destacou. Confira como ficará o terminal, segundo projeções do DER:

Veja como vai ficar o Terminal de Itaparica após obras

Além da cobertura, funcionários do DER trabalham no local fazendo toda a revisão da estrutura. Segundo Maretto, instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias estão sendo concluídas, junto de uma nova pavimentação para o trânsito dos coletivos. Um acesso também será aberto nos fundos do terminal, para uma nova rua a ser implantada pela prefeitura de Vila Velha.