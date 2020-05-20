'Se o ônibus estiver cheio, espere o próximo', diz secretário do ES

Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ônibus cheio? Espere pelo próximo. Essa é a recomendação que o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno, pede aos usuários do Transcol na Grande Vitória em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (20), o representante da Semobi pediu paciência a quem precisa se deslocar e alertou para a necessidade de se evitar aglomerações no interior dos ônibus. Desta forma, o secretário facultou ao passageiro a responsabilidade de entrar ou não em um coletivo cheio, colocando-se em uma situação de maior risco de contágio para a Covid-19.

"Não deve entrar, pois a prevenção começa conosco. É um ato coletivo. Quando ocorrer essa situação (superlotação), o recomendado é não entrar e esperar pelo próximo. Se o ônibus estiver cheio, não entre e espere o próximo. Estamos com uma frota maior em circulação e atendendo quase 90% do número de viagens. Além disso, se olhar no aplicativo, o passageiro saberia que em 5 ou 10 minutos passaria outra condução e ele embarcaria com mais tranquilidade. A pessoa deve se programar para não passar por esse tipo de situação", pede Damasceno.

Apesar de desconfortável e podendo resultar em atrasos, o momento de pandemia exige maior compreensão por parte dos usuários, de acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo.

"Estamos em uma pandemia e as pessoas precisam estar isoladas ou evitar sair de casa. Esse é a primeira determinação. Precisou sair? Evite aglomeração. No transporte público isso pode ocorrer, portanto, espere pelo próximo. A pessoa precisa ter esse ato consciente para não termos mais contaminação", salientou o representante, que ainda garantiu que a frota em circulação atende à demanda que o momento exige.

"Transportávamos mais de 600 mil passageiros por dia antes da pandemia e atualmente são cerca de 250 mil. Ou seja, uma redução de cerca de 60%. Estamos operando com mais de 90% da capacidade do sistema, com 100% da frota e lugares disponíveis", complementou.

Nos terminais, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informa que os coletivos só saem se os passageiros estiverem de máscara, sentados e sem usuários em pé dentro do coletivo.

VISIBILIDADE

A última delas foi a instalação de cortinas transparentes próximas ao local onde fica o motorista, que atua como uma barreira física entro o profissional e o passageiro. A expectativa da Semobi é que em 15 dias todos os ônibus já contem com a adaptação. Fábio Damasceno, inclusive, garante que o material escolhido foi pensado e não afeta à segurança da viagem.

Motorista ajusta a cortina de plástico instalada para ser uma barreira física com o passageiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"A questão é que se fosse instalado um material acrílico seria difícil para o condutor sentar na cadeira para trabalhar, pois esse produto é mais rígido. O plástico é mais fácil de movimentar e facilita o movimento de entrada e saída do motorista. A cortina foi instalada em uma posição aprovada pela Ceturb-ES e que não interfere na visibilidade dos retrovisores, da porta dianteira e principalmente do para-brisa. O objetivo é que seja apenas uma primeira barreira de proteção", disse o secretário.

MÁSCARAS

A Ceturb-ES também foca na distribuição das máscaras aos usuários e trabalhadores do Sistema Transcol nos terminais rodoviários.

"Estamos doando máscaras aos usuários em todos os terminais. Já foram entregues 200 mil e chegaremos a 1 milhão delas. Os motoristas e cobradores também já receberam 30 mil unidades, e nesta semana estamos instalando adesivos laterais nos coletivos avisando sobre a obrigatoriedade do passageiro usar a máscara para adentrar no ônibus. Até os letreiros exibem esse aviso. Desde o iníco da pandemia estamos adotando medidas para evitar o contágio dentro dos ônibus", disse Damasceno.

Adesivo colado na porta do ônibus avisa sobre as viagens serem realizadas apenas com passageiros sentados Crédito: Reprodução/TV Gazeta