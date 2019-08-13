Longas filas de espera em terminais do Transcol, pontos de ônibus lotados e trânsito intenso na Grande Vitória. Assim começou a manhã desta terça-feira (13) durante o segundo dia da greve do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários). Por determinação da Justiça, 75% da frota do Sistema Transcol deveria circular. O número equivale a 1.125 veículos nas ruas.
Mas, afinal, a decisão da Justiça foi cumprida? Inicialmente, a Ceturb-ES informou que o Sindicato dos Rodoviários havia cumprido a decisão judicial. Posteriormente, enviou nova nota destacando o cumprimento parcial da determinação. Segundo o Sindicato das Empresas, o GVBus, a liminar não foi cumprida pelos rodoviários.
Segundo nota enviada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) às 9h29 desta terça-feira (13), a determinação estava sendo cumprida pelo Sindicato dos Rodoviários.
Ceturb - frota de ônibus em horário de maior pico não passou de 58,8 por cento
“A Ceturb-ES informa que durante a manhã desta terça-feira (13) os rodoviários cumpriram a determinação da Justiça de colocar 75% da frota para rodar. Ao longo do dia, a Companhia vai continuar fazendo o monitoramento.”
No entanto, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), de 5h às 7h, o percentual determinado não foi cumprido em nenhuma garagem.
“Nesse período, a porcentagem variou entre 28% e 57%. Entre 7h e 8h, as ações de impedimento se concentraram especialmente nas garagens das empresas Praia Sol, Vereda, Serramar, Serrana, Santa Paula, Granvitur e Satélite. Nesse período, apenas 67% dos coletivos circularam. O que caracteriza descumprimento legal da liminar”, diz a nota.
Às 11h08, a Ceturb-ES atualizou a informação destacando que, pela manhã, apenas o Consórcio Sudoeste cumpriu o estabelecido, na faixa horária de 7h às 8h. A Companhia afirma que continua monitorando o sistema para verificar os percentuais de frota na rua.
"Após o fechamento do monitoramento do relatório de frota operante em circulação na hora pico na manhã desta terça-feira (13), ficou claro que o Sindirodoviários não cumpriu a decisão da Justiça. No período de maior pico, a média de cumprimento não passou de 58,8%, caracterizando o descumprimento de determinação", diz a nota.
O QUE DIZ O SINDIRODOVIÁRIOS
A reportagem do Gazeta Online tentou contato com o Sindicato dos Rodoviários na manhã desta terça-feira. No entanto, até a publicação dessa reportagem, os diretores do sindicato não haviam atendido ligações ou respondido mensagens.
VILA VELHA É O MUNICÍPIO MAIS AFETADO
O GVBus destacou que o município mais afetado é Vila Velha. O sindicato repudiou e classificou a ação do Sindirodoviários como “arbitrária”. O sindicato das empresas afirma que os os rodoviários estão impedindo que motoristas e cobradores que não aderiram à greve cumpram a escala de trabalho estabelecida pelas empresas.
“Um desrespeito à Lei de Greve e ao cidadão que depende do transporte coletivo para ir e vir. Reiteramos que as empresas continuam empenhadas em reestabelecer 100% do serviço sem medir esforços. Para tanto, já estão tomando todas as medidas cabíveis para que a população não tenha mais nenhum prejuízo”, diz a nota.
GREVE CONTRA NOVOS ÔNIBUS
A greve iniciada na manhã desta segunda-feira (12) foi motivada pelo início da circulação de novos ônibus com ar-condicionado, internet wi-fi e sem cobrador. Segundo o Sindicato, a ausência do cobrador nos coletivos vai acarretar a demissão de funcionários que operam o Sistema Transcol.
Para garantir que os empregos serão mantidos, o Governo Estadual apresentou um Programa de Qualificação para Cobradores. O documento foi apresentado durante reunião entre o governo e a categoria na tarde desta segunda-feira.
NOVA REUNIÃO ENTRE SINDICATO E GOVERNO
À noite, o Sindiroviários e o Governo do Estado se reuniram em uma audiência de conciliação convocada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). O TRT apresentou uma proposta para ambas as partes na tentativa de solucionar a greve dos rodoviários.
O governo e o Sindicato dos Rodoviários ficaram de estudar o que foi apresentado e voltam a se reunir nesta terça-feira, às 17h, em uma nova reunião. O TRT propõe que o sistema de bilhetagem seja implantado, mas que durante 90 dias os cobradores sejam utilizados para orientar os passageiros. O órgão também determina que seja estabelecida garantia de emprego aos cobradores nos próximos 4 anos.
Confira o que foi apresentado pelo TRT:
A proposta é que o sistema de bilhetagem eletrônica seja implantado observando modalidade de projeto piloto, a funcionar da seguinte forma:
1- Cobradores atuarão num prazo de 90 dias como orientadores, a salvaguardar o cidadão que tiver dúvidas quanto a nova realidade, bem como a assistir cidadãos idoso, deficientes físicos, gestantes, crianças, tudo de modo a aprimorar o novo sistema;
2- Serão oportunizados, no mínimo, 3 cursos para o aproveitamento dos cobradores, afim de que possam ser efetivamente requalificados dentro de atividades do próprio sistema;
3- O sistema de bilhetagem eletrônica contará com a acompanhamento de uma comissão tripartite (Estado, trabalhador e empregador) que deverá se reunir mensalmente para a necessária avaliação e aperfeiçoamento do próprio sistema, apresentando relatórios que lhes permitam encontrar soluções para situações práticas vivenciadas pela sociedade capixaba;
4- Será reconhecido o direito a garantia provisória no emprego aos trabalhadores cobradores pelo prazo de 4 anos;
5- As partes analisarão a conveniência de adoção de um programa de dispensa voluntária para os trabalhadores cobradores interessados em não aderirem nova realidade do sistema de bilhetagem eletrônica.