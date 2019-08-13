Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Ceturb: frota de ônibus em horário de maior pico não passou de 58,8%
Justiça determinou 75%

Ceturb: frota de ônibus em horário de maior pico não passou de 58,8%

Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos, houve descumprimento da determinação. Vila Velha é o município mais afetado pela paralisação

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 08:00

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

13 ago 2019 às 08:00
Longas filas de espera em terminais do Transcol, pontos de ônibus lotados e trânsito intenso na Grande Vitória. Assim começou a manhã desta terça-feira (13) durante o segundo dia da greve do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários). Por determinação da Justiça, 75% da frota do Sistema Transcol deveria circular. O número equivale a 1.125 veículos nas ruas.
Mas, afinal, a decisão da Justiça foi cumprida? Inicialmente, a Ceturb-ES informou que o Sindicato dos Rodoviários havia cumprido a decisão judicial. Posteriormente, enviou nova nota destacando o cumprimento parcial da determinação. Segundo o Sindicato das Empresas, o GVBus, a liminar não foi cumprida pelos rodoviários.
Movimentação no Terminal de Campo Grande, em Cariacica - 13/08/2019 Crédito: Eduardo Dias
> Acompanhe o segundo dia de greve dos rodoviários na Grande Vitória
Segundo nota enviada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) às 9h29 desta terça-feira (13), a determinação estava sendo cumprida pelo Sindicato dos Rodoviários.
Ceturb - frota de ônibus em horário de maior pico não passou de 58,8 por cento
“A Ceturb-ES informa que durante a manhã desta terça-feira (13) os rodoviários cumpriram a determinação da Justiça de colocar 75% da frota para rodar. Ao longo do dia, a Companhia vai continuar fazendo o monitoramento.”
No entanto, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), de 5h às 7h, o percentual determinado não foi cumprido em nenhuma garagem.
“Nesse período, a porcentagem variou entre 28% e 57%. Entre 7h e 8h, as ações de impedimento se concentraram especialmente nas garagens das empresas Praia Sol, Vereda, Serramar, Serrana, Santa Paula, Granvitur e Satélite. Nesse período, apenas 67% dos coletivos circularam. O que caracteriza descumprimento legal da liminar”, diz a nota.
Às 11h08, a Ceturb-ES atualizou a informação destacando que, pela manhã, apenas o Consórcio Sudoeste cumpriu o estabelecido, na faixa horária de 7h às 8h. A Companhia afirma que continua monitorando o sistema para verificar os percentuais de frota na rua.
"Após o fechamento do monitoramento do relatório de frota operante em circulação na hora pico na manhã desta terça-feira (13), ficou claro que o Sindirodoviários não cumpriu a decisão da Justiça. No período de maior pico, a média de cumprimento não passou de 58,8%, caracterizando o descumprimento de determinação", diz a nota.
O QUE DIZ O SINDIRODOVIÁRIOS
A reportagem do Gazeta Online tentou contato com o Sindicato dos Rodoviários na manhã desta terça-feira. No entanto, até a publicação dessa reportagem, os diretores do sindicato não haviam atendido ligações ou respondido mensagens.
VILA VELHA É O MUNICÍPIO MAIS AFETADO
O GVBus destacou que o município mais afetado é Vila Velha. O sindicato repudiou e classificou a ação do Sindirodoviários como “arbitrária”. O sindicato das empresas afirma que os os rodoviários estão impedindo que motoristas e cobradores que não aderiram à greve cumpram a escala de trabalho estabelecida pelas empresas.
“Um desrespeito à Lei de Greve e ao cidadão que depende do transporte coletivo para ir e vir. Reiteramos que as empresas continuam empenhadas em reestabelecer 100% do serviço sem medir esforços. Para tanto, já estão tomando todas as medidas cabíveis para que a população não tenha mais nenhum prejuízo”, diz a nota. 
 
GREVE CONTRA NOVOS ÔNIBUS
A greve iniciada na manhã desta segunda-feira (12) foi motivada pelo início da circulação de novos ônibus com ar-condicionado, internet wi-fi e sem cobrador. Segundo o Sindicato, a ausência do cobrador nos coletivos vai acarretar a demissão de funcionários que operam o Sistema Transcol.
Para garantir que os empregos serão mantidos, o Governo Estadual apresentou um Programa de Qualificação para Cobradores. O documento foi apresentado durante reunião entre o governo e a categoria na tarde desta segunda-feira.
> Greve dos rodoviários continua: veja o que funciona nesta terça-feira
NOVA REUNIÃO ENTRE SINDICATO E GOVERNO
À noite, o Sindiroviários e o Governo do Estado se reuniram em uma audiência de conciliação convocada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). O TRT apresentou uma proposta para ambas as partes na tentativa de solucionar a greve dos rodoviários.
Audiência de conciliação dos rodoviários no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) Crédito: José Carlos Schaeffer
> Comércio e Indústria podem entrar na justiça contra Sindirodoviários
O governo e o Sindicato dos Rodoviários ficaram de estudar o que foi apresentado e voltam a se reunir nesta terça-feira, às 17h, em uma nova reunião. O TRT propõe que o sistema de bilhetagem seja implantado, mas que durante 90 dias os cobradores sejam utilizados para orientar os passageiros. O órgão também determina que seja estabelecida garantia de emprego aos cobradores nos próximos 4 anos.
Confira o que foi apresentado pelo TRT:
A proposta é que o sistema de bilhetagem eletrônica seja implantado observando modalidade de projeto piloto, a funcionar da seguinte forma:
1- Cobradores atuarão num prazo de 90 dias como orientadores, a salvaguardar o cidadão que tiver dúvidas quanto a nova realidade, bem como a assistir cidadãos idoso, deficientes físicos, gestantes, crianças, tudo de modo a aprimorar o novo sistema;
2- Serão oportunizados, no mínimo, 3 cursos para o aproveitamento dos cobradores, afim de que possam ser efetivamente requalificados dentro de atividades do próprio sistema;
3- O sistema de bilhetagem eletrônica contará com a acompanhamento de uma comissão tripartite (Estado, trabalhador e empregador) que deverá se reunir mensalmente para a necessária avaliação e aperfeiçoamento do próprio sistema, apresentando relatórios que lhes permitam encontrar soluções para situações práticas vivenciadas pela sociedade capixaba;
4- Será reconhecido o direito a garantia provisória no emprego aos trabalhadores cobradores pelo prazo de 4 anos;
5- As partes analisarão a conveniência de adoção de um programa de dispensa voluntária para os trabalhadores cobradores interessados em não aderirem nova realidade do sistema de bilhetagem eletrônica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados