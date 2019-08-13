Sindirodoviários). Por determinação da Justiça, 75% da frota do Sistema Transcol deveria circular. O número equivale a 1.125 veículos nas ruas. Longas filas de espera em terminais do Transcol, pontos de ônibus lotados e trânsito intenso na Grande Vitória. Assim começou a manhã desta terça-feira (13) durante o segundo dia da greve do Sindicato dos Rodoviários (). Por determinação da Justiça, 75% da frota do Sistema Transcol deveria circular. O número equivale a 1.125 veículos nas ruas.

Ceturb-ES informou que o Sindicato dos Rodoviários havia cumprido a decisão judicial. Posteriormente, enviou nova nota destacando o cumprimento parcial da determinação. Segundo o Sindicato das Empresas, o GVBus, a liminar não foi cumprida pelos rodoviários. Mas, afinal, a decisão da Justiça foi cumprida? Inicialmente, ainformou que o Sindicato dos Rodoviários havia cumprido a decisão judicial. Posteriormente, enviou nova nota destacando o cumprimento parcial da determinação. Segundo o Sindicato das Empresas, o GVBus, a liminar não foi cumprida pelos rodoviários.

Movimentação no Terminal de Campo Grande, em Cariacica - 13/08/2019 Crédito: Eduardo Dias

Ceturb-ES) às 9h29 desta terça-feira (13), a determinação estava sendo cumprida pelo Sindicato dos Rodoviários. Segundo nota enviada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo () às 9h29 desta terça-feira (13), a determinação estava sendo cumprida pelo Sindicato dos Rodoviários.

Your browser does not support the audio element. Ceturb - frota de ônibus em horário de maior pico não passou de 58,8 por cento

“A Ceturb-ES informa que durante a manhã desta terça-feira (13) os rodoviários cumpriram a determinação da Justiça de colocar 75% da frota para rodar. Ao longo do dia, a Companhia vai continuar fazendo o monitoramento.”

No entanto, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), de 5h às 7h, o percentual determinado não foi cumprido em nenhuma garagem.

“Nesse período, a porcentagem variou entre 28% e 57%. Entre 7h e 8h, as ações de impedimento se concentraram especialmente nas garagens das empresas Praia Sol, Vereda, Serramar, Serrana, Santa Paula, Granvitur e Satélite. Nesse período, apenas 67% dos coletivos circularam. O que caracteriza descumprimento legal da liminar”, diz a nota.

Às 11h08, a Ceturb-ES atualizou a informação destacando que, pela manhã, apenas o Consórcio Sudoeste cumpriu o estabelecido, na faixa horária de 7h às 8h. A Companhia afirma que continua monitorando o sistema para verificar os percentuais de frota na rua.

"Após o fechamento do monitoramento do relatório de frota operante em circulação na hora pico na manhã desta terça-feira (13), ficou claro que o Sindirodoviários não cumpriu a decisão da Justiça. No período de maior pico, a média de cumprimento não passou de 58,8%, caracterizando o descumprimento de determinação", diz a nota.

O QUE DIZ O SINDIRODOVIÁRIOS

A reportagem do Gazeta Online tentou contato com o Sindicato dos Rodoviários na manhã desta terça-feira. No entanto, até a publicação dessa reportagem, os diretores do sindicato não haviam atendido ligações ou respondido mensagens.

VILA VELHA É O MUNICÍPIO MAIS AFETADO

O GVBus destacou que o município mais afetado é Vila Velha. O sindicato repudiou e classificou a ação do Sindirodoviários como “arbitrária”. O sindicato das empresas afirma que os os rodoviários estão impedindo que motoristas e cobradores que não aderiram à greve cumpram a escala de trabalho estabelecida pelas empresas.

“Um desrespeito à Lei de Greve e ao cidadão que depende do transporte coletivo para ir e vir. Reiteramos que as empresas continuam empenhadas em reestabelecer 100% do serviço sem medir esforços. Para tanto, já estão tomando todas as medidas cabíveis para que a população não tenha mais nenhum prejuízo”, diz a nota.





GREVE CONTRA NOVOS ÔNIBUS

greve iniciada na manhã desta segunda-feira (12) foi motivada pelo início da circulação de novos ônibus com ar-condicionado, internet wi-fi e sem cobrador. Segundo o Sindicato, a ausência do cobrador nos coletivos vai acarretar a demissão de funcionários que operam o Sistema Transcol. foi motivada pelo início da circulação de novos ônibus com ar-condicionado, internet wi-fi e sem cobrador. Segundo o Sindicato, a ausência do cobrador nos coletivos vai acarretar a demissão de funcionários que operam o Sistema Transcol.

Para garantir que os empregos serão mantidos, o Governo Estadual apresentou um Programa de Qualificação para Cobradores. O documento foi apresentado durante reunião entre o governo e a categoria na tarde desta segunda-feira.

NOVA REUNIÃO ENTRE SINDICATO E GOVERNO

Sindiroviários e o Governo do Estado se reuniram em uma audiência de conciliação convocada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). O TRT apresentou uma proposta para ambas as partes na tentativa de solucionar a greve dos rodoviários. À noite, oconvocada pelo Tribunal Regional do Trabalho (). O TRT apresentou uma proposta para ambas as partes na tentativa de solucionar a greve dos rodoviários.

Audiência de conciliação dos rodoviários no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) Crédito: José Carlos Schaeffer

O governo e o Sindicato dos Rodoviários ficaram de estudar o que foi apresentado e voltam a se reunir nesta terça-feira, às 17h, em uma nova reunião. O TRT propõe que o sistema de bilhetagem seja implantado, mas que durante 90 dias os cobradores sejam utilizados para orientar os passageiros. O órgão também determina que seja estabelecida garantia de emprego aos cobradores nos próximos 4 anos.

Confira o que foi apresentado pelo TRT:

A proposta é que o sistema de bilhetagem eletrônica seja implantado observando modalidade de projeto piloto, a funcionar da seguinte forma:

1- Cobradores atuarão num prazo de 90 dias como orientadores, a salvaguardar o cidadão que tiver dúvidas quanto a nova realidade, bem como a assistir cidadãos idoso, deficientes físicos, gestantes, crianças, tudo de modo a aprimorar o novo sistema;

2- Serão oportunizados, no mínimo, 3 cursos para o aproveitamento dos cobradores, afim de que possam ser efetivamente requalificados dentro de atividades do próprio sistema;

3- O sistema de bilhetagem eletrônica contará com a acompanhamento de uma comissão tripartite (Estado, trabalhador e empregador) que deverá se reunir mensalmente para a necessária avaliação e aperfeiçoamento do próprio sistema, apresentando relatórios que lhes permitam encontrar soluções para situações práticas vivenciadas pela sociedade capixaba;

4- Será reconhecido o direito a garantia provisória no emprego aos trabalhadores cobradores pelo prazo de 4 anos;