A pedido da Ceturb, túneis de desinfecção são retirados de terminais da Serra

A promotoria da Serra também se manifestou sobre a polêmica dos túneis para apurar a eficácia do dióxido de cloro como agente desinfetante no combate ao coronavírus e a inexistência de riscos à saúde humana. Para isso, o órgão encaminhou ofícios requisitórios à Secretaria Municipal da Saúde solicitando laudos e informações sobre o produto, e também ao Conselho Regional de Química do Espírito Santo para que se posicione sobre a utilização da solução por aspersão.

"A Prefeitura da Serra vai retirar todos os túneis de desinfecção. Reiteramos que o produto não faz mal à saúde e que o mesmo passou por testes e possui laudos dos laboratórios Bioagri Company e Labor Enders. O túnel é apenas uma das medidas de combate ao novo coronavírus. A prefeitura já distribuiu mais de 200 mil máscaras e 150 mil kits de limpeza. Além disso, a partir da próxima segunda-feira, dia 18, a UPA de Castelândia passa a ter atendimento exclusivo para pacientes do novo coronavírus, ampliando em mais 22 o número de leitos exclusivos para pacientes intermediários com o Covid-19. O túnel é apenas uma das medidas de combate ao novo coronavírus. A prefeitura já distribuiu mais de 200 mil máscaras e 150 mil kits de limpeza. Além disso, a partir da próxima segunda-feira, dia 18, a UPA de Castelândia passa a ter atendimento exclusivo para pacientes do novo coronavírus, ampliando em mais 22 o número de leitos exclusivos para pacientes intermediários com o Covid-19."