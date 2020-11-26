Drogas em viatura: quatro policiais militares são presos em Vitória

Drogas foram encontradas em setembro em viatura da PM em Vitória (imagem ilustrativa) Crédito: Reprodução | TV Gazeta | Arquivo

Your browser does not support the audio element. Drogas em viatura no ES quatro policiais militares são presos

Após mais de dois meses desde que uma viatura da Polícia Militar (PM) foi encontrada com drogas, rádios comunicadores e dinheiro , a corporação confirmou a decretação da prisão preventiva de quatro policiais e a finalização do inquérito policial, informando que a seguir a apuração será encaminhada para a Justiça Militar. Ainda de acordo com a PM, os quatro policiais já estão detidos no presídio militar e os envolvidos responderão por crime militar.

Os procedimentos internos acerca do inquérito estão sendo finalizados, com previsão de envio ao Ministério Público na próxima semana.

No boletim de ocorrência registrado sobre o caso consta que o mecânico avistou frascos frequentemente usados para armazenar uma substância mais conhecida como loló. Também foram encontrados oito pinos de cocaína, 22 pedras de crack, 3 buchas de maconha, R$ 8 e oito radio comunicadores.