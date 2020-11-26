Drogas em viatura: quatro policiais militares são presos em Vitória

Drogas em viatura no ES quatro policiais militares são presos
Após mais de dois meses desde que uma viatura da Polícia Militar (PM) foi encontrada com drogas, rádios comunicadores e dinheiro, a corporação confirmou a decretação da prisão preventiva de quatro policiais e a finalização do inquérito policial, informando que a seguir a apuração será encaminhada para a Justiça Militar. Ainda de acordo com a PM, os quatro policiais já estão detidos no presídio militar e os envolvidos responderão por crime militar.
Os procedimentos internos acerca do inquérito estão sendo finalizados, com previsão de envio ao Ministério Público na próxima semana.
O material apreendido estava escondido embaixo do banco traseiro e foi encontrado no dia 16 de setembro, enquanto o carro passava por manutenção em uma oficina mecânica em Vitória. Procurada por A Gazeta ainda em outubro, a PM explicou que o episódio estava sendo investigado pela Corregedoria da corporação, sob sigilo.
No boletim de ocorrência registrado sobre o caso consta que o mecânico avistou frascos frequentemente usados para armazenar uma substância mais conhecida como loló. Também foram encontrados oito pinos de cocaína, 22 pedras de crack, 3 buchas de maconha, R$ 8 e oito radio comunicadores.
Foi feito, então, o recolhimento da viatura, a apreensão do material ilícito e o encaminhamento à perícia da Polícia Civil. Um inquérito foi aberto e encaminhado para a Corregedoria da PM, que tinha 55 dias de prazo legal para apurar as circunstâncias nas quais ocorreram o fato.