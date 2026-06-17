Petroleira interliga último poço no Sul do ES para produzir 40 mil barris por dia

A Prio, maior empresa independente de petróleo e gás do Brasil, anunciou que abriu nesta semana o quarto e último poço produtor no Campo de Wahoo, localizado no litoral Sul do Espírito Santo. Dessa forma, a empresa informou que vai limitar a produção total do campo em 40 mil barris de óleo por dia.





Em comunicado ao mercado nesta terça-feira (16), o quarto poço produtor será estabilizado para produção de 10 mil barris por dia, mesma média dos outros. O óleo retirado no campo de Wahoo, no Espírito Santo, é processado na FPSO Frade, na parte fluminense da bacia de Campos, a 35 quilômetros de distância.





"Assim, a Prio concluiu a abertura de todos os poços produtores previstos no projeto de desenvolvimento de Wahoo", informou a empresa no comunicado.





No início de junho, a petroleira informou que o Cluster Valente (formado pela produção de Wahoo e Frade) alcançou a produção de 51.646 barris de óleo por dia em maio.





E em abril, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), só o campo de Wahoo registrou a produção de 30.706 barris de petróleo por dia.