PM é acionada após denúncia de tiroteio no bairro Jesus de Nazareth

A Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem barulhos de tiros no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (26). Um morador da região afirmou que ouviu mais de 40 disparos sendo efetuados por volta das 14h25.
A Polícia Militar informou que foi até o local após as denúncias e fez o patrulhamento pelo bairro, mas não encontrou nada de ilícito. A Polícia Civil, por sua vez, comunicou que não houve nenhum flagrante encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória relacionado à ocorrência.