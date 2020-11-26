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Em Vitória

PM é acionada após denúncia de tiroteio no bairro Jesus de Nazareth

Moradores da região relataram terem ouvido mais de 40 disparos por volta das 14h25 desta quinta-feira (26); a polícia foi até o local, mas não encontrou nada de ilícito

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 17:49
Viatura da Polícia Militar
Moradores relataram mais de 40 disparos na região de Jesus de Nazareth Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem barulhos de tiros no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (26). Um morador da região afirmou que ouviu mais de 40 disparos sendo efetuados por volta das 14h25.
A Polícia Militar informou que foi até o local após as denúncias e fez o patrulhamento pelo bairro, mas não encontrou nada de ilícito. A Polícia Civil, por sua vez, comunicou que não houve nenhum flagrante encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória relacionado à ocorrência.

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