“O Espírito Santo é um dos melhores estados para criar startup”, diz diretor da Quartzo

Acho que o risco está muito associado a uma coisa: não podemos confundir risco com aposta.

Aposta é tudo aquilo em que você coloca dinheiro e não sabe exatamente o que vai acontecer.

A partir do momento em que o Fundo Soberano do Espírito Santo contratou, escolheu a Quartzo para gerir o Funses I — e já estamos aqui no Funses II e III —, escolheu a gente porque temos consciência dos riscos e investimos mitigando os riscos desse negócio. Vamos errar? Possivelmente vamos. Mas ninguém está fazendo aposta desenfreada, louca, sem pé nem cabeça. De novo, como falei, temos critérios importantes: quem são as pessoas, qual é o mercado, qual é a tecnologia. Você pode ter certeza de que, por trás disso, existem metodologia, conhecimento comparativo e história. Aplicamos isso justamente para mitigar os riscos. É óbvio que uma startup de pequeno porte, que fatura seus R$ 100 mil, tem mais risco do que investir em uma grande empresa estabelecida. Por outro lado, a grande empresa não tem um potencial de ganho absurdo como uma startup que tem alto risco e pode gerar bastante retorno para o capital. Esse tipo de capital foi o capital que desenvolveu os Estados Unidos: o venture capital. A tradução de venture capital nos Estados Unidos é capital empreendedor. É o capital que olha para a frente, que olha para a coisa boa, para a coisa grande. Aqui no Brasil, infelizmente, traduzimos como capital de risco, quando deveríamos também ter traduzido como capital empreendedor. Então, é cultural acharmos que sempre é o risco acima da oportunidade. Mas não. Nós priorizamos a oportunidade acima do risco.