Taça EDP das Comunidades: jogos começam neste sábado (20), na Serra

A Taça EDP das Comunidades 2026 conheceu, na noite desta terça-feira (16), os grupos da fase inicial da competição. O sorteio das chaves foi realizado na sede da Rede Gazeta, em Vitória, e definiu o caminho das 40 equipes participantes, sendo 32 masculinas e oito femininas, na disputa da nona edição do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.
As equipes chegam ao torneio após passarem pelas peneiras realizadas nos últimos finais de semana em diferentes pontos da Grande Vitória. Ao todo bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz e Viana estarão representados na competição. Cada comunidade inscreveu 22 atletas, totalizando 880 jovens participantes nesta edição.
A abertura oficial da Taça EDP acontece neste sábado (20), no Campo Canarinho, no bairro Feu Rosa, na Serra. A programação começa às 8h, com a apresentação das equipes classificadas. Em seguida, a bola rola para os primeiros jogos do torneio.
Grupos — Masculino
Grupo A: Comunidades originárias - Barcelona - Parque Residencial Tubarão - Nova Almeida
Grupo B: Central Carapina - Serra Dourada - Planalto Serrano - Praia de Carapebus
Grupo C: Eldorado - Palmeiras - Vila Nova de Colares - Residencial Vista do Mestre
Grupo D: Areinha - Nova Betânia - Vista Mar - Jardim Botânico
Grupo E: Nova Rosa da Penha - Santana - Santa Terezinha - Mucuri
Grupo F: São Geraldo - Jabaeté - São Pedro - Barramares
Grupo G: Morro da Garrafa - Rio Marinho - Dom João Batista - Alvorada
Grupo H: Bela Vista - Ibes - Perocão - Padre Gabriel
Grupos — Feminino
Grupo A: Bairro da Penha - Vale Encantado - Nova Rosa da Penha - Eldorado
Grupo B: Goiabeiras - Comunidades Originárias - Bela Vista - São Geraldo
Grande expectativa
Além dos confrontos que marcam a abertura oficial da competição no próximo sábado, a Taça EDP das Comunidades 2026 seguirá com a disputa da fase classificatória ao longo do mês de junho. As partidas estão previstas para os dias 21, 27, e 28, em locais e horários que serão divulgados previamente pela organização para cada uma das equipes participantes.
Para Marcelinho Siqueira, coordenador da Central das Comunidades (CDC), idealizadora da competição, o Taça promove a ambientação do jovem em uma grande competição de futebol. "Nós estamos falando hoje não só dos maiores campeonatos do Estado, mas um dos maiores campeonatos do Brasil. Isso é uma Copa do Mundo, não tem mais como falar, está todo mundo jogando futebol", disse Marcelinho.
À beira do gramado, a EDP, concessionária de energia elétrica do Espírito Santo e parceira da Taça pela sétima vez, vai promover ações de integração e conscientização com as comunidades, como explica Marcos Campos, diretor da companhia no Espírito Santo.
"Essa energia do esporte irradia. A gente está muito feliz em estar participando desse evento, e sabe que não é só fornecer energia. É estar perto da comunidade, entender como a comunidade pulsa, respira, é fundamental para a gente entregar uma energia de qualidade para os nossos clientes", disse Marcos.
Além da EDP, a edição de 2026 contará com a participação de outros parceiros pelo segundo ano consecutivo: Sicoob e Extrabom, que terão ações especiais já na cerimônia de abertura e também ao longo das próximas fases do torneio. Entre as atividades previstas estão sorteios, distribuição de brindes e outras iniciativas voltadas para o público e para as comunidades participantes.
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓
22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓
07/05 - Divulgação das comunidades ✓
14/05 – Congresso Técnico ✓
23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras ✓
16/06 - Sorteio das Chaves ✓
20/06 - Jogo de Abertura - Previsão de horário: 09h
21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios
04/07 - Oitavas de Final
12/07 - Quartas de Final
17/07 - Semifinal
26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h
02/08 – Churrascão da Torcida Campeã