Taça EDP das Comunidades: jogos começam neste sábado (20), na Serra

A Taça EDP das Comunidades 2026 conheceu, na noite desta terça-feira (16), os grupos da fase inicial da competição. O sorteio das chaves foi realizado na sede da Rede Gazeta, em Vitória, e definiu o caminho das 40 equipes participantes, sendo 32 masculinas e oito femininas, na disputa da nona edição do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.





As equipes chegam ao torneio após passarem pelas peneiras realizadas nos últimos finais de semana em diferentes pontos da Grande Vitória. Ao todo bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz e Viana estarão representados na competição. Cada comunidade inscreveu 22 atletas, totalizando 880 jovens participantes nesta edição.





A abertura oficial da Taça EDP acontece neste sábado (20), no Campo Canarinho, no bairro Feu Rosa, na Serra. A programação começa às 8h, com a apresentação das equipes classificadas. Em seguida, a bola rola para os primeiros jogos do torneio.



