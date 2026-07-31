Aracruz recebe rodada dupla do estadual de Velocidade na Terra neste domingo (2)

Aracruz será palco, neste domingo (2), da sétima e da oitava etapas da Copa Espírito Santo de Velocidade na Terra, válidas pelo Campeonato Capixaba de 2026. A programação reúne 28 pilotos distribuídos em três categorias e pode ser decisiva para a definição dos favoritos ao título da temporada.
A disputa mais equilibrada está na categoria Graduados Pro. O líder Flávio Batom soma 80 pontos, apenas um a mais que Vitinho Borghi, vice-líder com 79. A categoria ainda conta com pilotos experientes como Betinho Sartório, Anaylson Liliu, Eudimar Pantersom, Wellington Cadernal e Romildo Strey, que podem influenciar diretamente a briga pela liderança.
Na categoria Graduados, Victor Leão lidera com 107 pontos e tenta ampliar a vantagem sobre os concorrentes Carioca Maluco e Henrique Renon, que seguem na disputa pelas primeiras posições.
Entre os pilotos da categoria Light, destinada a competidores iniciantes, a diferença também é mínima. Thiago Carlesso lidera com 78 pontos, seguido de perto por Marinoti, com 76. O fim de semana marcará ainda a estreia do novo carro de Carlesso, construído após o grave acidente sofrido na etapa anterior. Apesar da perda total do veículo, o piloto não sofreu ferimentos.
A etapa também contará com estreantes. O paranaense Diego Lino fará sua primeira participação no campeonato na categoria Graduados. Preparador dos carros de André Vargas e Gean Caldas, ele passa a integrar o grid capixaba nesta rodada. Outros novatos são o piloto cadeirante Wagner Hertel e Wagner Lúcio, ambos na categoria Light, além de Hugo, que competirá entre os Graduados.
Além das corridas, o evento terá atrações para o público, como praça de alimentação, espaço infantil, sorteio de brindes e a tradicional Carona Radical, que permite aos visitantes acompanhar uma volta na pista ao lado de um piloto.
O complexo esportivo onde acontecem as provas também passa por obras de ampliação. Segundo a organização, parte das novas áreas destinadas ao público e aos boxes já estará disponível nesta etapa.De acordo com o presidente da Associação Automobilística de Aracruz, Airton Sobrinho, o campeonato chega ao momento mais importante da temporada.
"Chegamos à reta decisiva do campeonato com disputas extremamente equilibradas e isso é resultado do crescimento do nosso automobilismo. Trabalhamos muito para entregar um evento seguro, organizado e que proporcione uma grande experiência para pilotos, equipes e para o público", afirmou.
Serviço
Copa Espírito Santo de Velocidade na Terra – 7ª e 8ª etapas
- Data: domingo (2)
- Local: Autódromo de Aracruz
- Categorias: Light, Graduados e Graduados Pro
- Participantes: 28 pilotos
- Programação: treinos pela manhã e baterias oficiais a partir das 12h15.