AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • Aracruz recebe rodada dupla do estadual de Velocidade na Terra neste domingo (2)
Vai levantar poeira!

Aracruz recebe rodada dupla do estadual de Velocidade na Terra neste domingo (2)

A programação reúne 28 pilotos distribuídos em três categorias

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 15:58

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

31 jul 2026 às 15:58
Velocidade na Terra
CINTHIA OLIVEIRA

Aracruz será palco, neste domingo (2), da sétima e da oitava etapas da Copa Espírito Santo de Velocidade na Terra, válidas pelo Campeonato Capixaba de 2026. A programação reúne 28 pilotos distribuídos em três categorias e pode ser decisiva para a definição dos favoritos ao título da temporada. 


A disputa mais equilibrada está na categoria Graduados Pro. O líder Flávio Batom soma 80 pontos, apenas um a mais que Vitinho Borghi, vice-líder com 79. A categoria ainda conta com pilotos experientes como Betinho Sartório, Anaylson Liliu, Eudimar Pantersom, Wellington Cadernal e Romildo Strey, que podem influenciar diretamente a briga pela liderança.


Na categoria Graduados, Victor Leão lidera com 107 pontos e tenta ampliar a vantagem sobre os concorrentes Carioca Maluco e Henrique Renon, que seguem na disputa pelas primeiras posições.


Entre os pilotos da categoria Light, destinada a competidores iniciantes, a diferença também é mínima. Thiago Carlesso lidera com 78 pontos, seguido de perto por Marinoti, com 76. O fim de semana marcará ainda a estreia do novo carro de Carlesso, construído após o grave acidente sofrido na etapa anterior. Apesar da perda total do veículo, o piloto não sofreu ferimentos.


A etapa também contará com estreantes. O paranaense Diego Lino fará sua primeira participação no campeonato na categoria Graduados. Preparador dos carros de André Vargas e Gean Caldas, ele passa a integrar o grid capixaba nesta rodada. Outros novatos são o piloto cadeirante Wagner Hertel e Wagner Lúcio, ambos na categoria Light, além de Hugo, que competirá entre os Graduados.


Além das corridas, o evento terá atrações para o público, como praça de alimentação, espaço infantil, sorteio de brindes e a tradicional Carona Radical, que permite aos visitantes acompanhar uma volta na pista ao lado de um piloto.


O complexo esportivo onde acontecem as provas também passa por obras de ampliação. Segundo a organização, parte das novas áreas destinadas ao público e aos boxes já estará disponível nesta etapa.De acordo com o presidente da Associação Automobilística de Aracruz, Airton Sobrinho, o campeonato chega ao momento mais importante da temporada.


"Chegamos à reta decisiva do campeonato com disputas extremamente equilibradas e isso é resultado do crescimento do nosso automobilismo. Trabalhamos muito para entregar um evento seguro, organizado e que proporcione uma grande experiência para pilotos, equipes e para o público", afirmou.


Velocidade na Terra
CINTHIA OLIVEIRA

Serviço


Copa Espírito Santo de Velocidade na Terra – 7ª e 8ª etapas

  • Data: domingo (2)
  • Local: Autódromo de Aracruz
  • Categorias: Light, Graduados e Graduados Pro
  • Participantes: 28 pilotos
  • Programação: treinos pela manhã e baterias oficiais a partir das 12h15.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

esporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Venda de participação da Fifa reacende debate sobre escândalo do passado
Imagem do campus Boa Vista, da Universidade Vila Velha
Cade aprova compra da UVV por fundo árabe; negócio está prestes a ser selado
Renato Casagrande e Ricardo Ferraço participaram de convenção que lançou chapa do PSDB, presidido por Arnaldinho Borgo
Da promessa ao recuo: a odisseia de Arnaldinho Borgo nas eleições de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados