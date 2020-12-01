Casal é assaltado e persegue ladrões em Cariacica

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um casal de Domingos Martins foi assaltado no bairro Vila Capixaba, em Cariacica , na tarde desta segunda-feira (30). No entanto, logo depois do crime, eles perceberam que os suspeitos, que levaram os celulares dos dois, não estavam armados como disseram, e decidiram persegui-los. Com a ajuda de populares, eles alcançaram os criminosos, que foram detidos.

Tudo aconteceu na tarde desta segunda, quando o casal saía de uma loja de material de construção no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Eles foram abordados por dois rapazes que anunciaram um assalto. Com a mão debaixo da camisa, eles diziam estar armados. Sem reagir, o casal entregou os celulares. No entanto, logo depois, perceberam que os suspeitos não estavam armados e decidiram ir atrás dos dois.

Em uma moto, eles seguiam os criminosos, gritando pega, ladrão e que eles não estavam armados. Durante a fuga, os dois passaram por um condomínio de casas do bairro Vila Capixaba, pulando os muros. Em seguida, com a ajuda de populares, os dois foram alcançados pelo casal.

Os suspeitos, de 17 e 20 anos, foram levados para a delegacia de Cobilândia, onde está funcionando provisoriamente o DPJ de Cariacica. Eles foram autuados por roubo e levados para o presídio. Os celulares das vítimas foram recuperados.