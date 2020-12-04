Justiça aumenta pena de homem que matou e enterrou esposa em Itapemirim

Admilson de Souza da Cruz e Claudiana Bom Macota Crédito: Reprodução/ Redes socais

, Litoral Sul do Espírito Santo, em outubro de 2017. O réu já havia sido condenado em 2018 a pagar a pena de nove anos de prisão. Justiça aumentou a pena de Admilson de Souza da Cruz para 16 anos de prisão. Ele é acusado de ter matado a esposa Claudiana Bom Macota por asfixia e enterrado o corpo dela na Praia da Gamboa, em Itapemirim , Litoral Sul do Espírito Santo, em outubro de 2017. O réu já havia sido condenado em 2018 a pagar a pena de nove anos de prisão.

O caso foi novamente a júri popular na quarta-feira (02), depois que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Itapemirim, apresentou recurso após a primeira condenação.

O primeiro julgamento foi realizado em 2018. Na época, os jurados entenderam que o réu praticou homicídio simples, ocultação de cadáver e a pena total foi de nove anos de reclusão. No entanto, o MPES apresentou recurso de apelação contra a decisão alegando que os jurados decidiram contra as provas apresentadas nos autos.

Nesta semana, Admilson de Souza da Cruz, ainda estava cumprindo a pena anterior, de nove anos, em regime aberto. Agora, condenado por homicídio triplamente qualificado  motivo fútil, meio cruel e feminicídio em concurso material com o crime de ocultação de cadáver  ele recebeu pena de 16 anos de reclusão. Ele terá de cumprir a pena em regime fechado.

RELEMBRE O CRIME

Claudiana desapareceu na noite do dia 05 de outubro de 2017. O marido Admilson contou para a polícia que a esposa saiu por volta das 18h para caminhar e pagar uma conta em um salão de beleza.

O corpo dela foi encontrado quatro dias depois. No dia seguinte, o marido confessou o crime . Ele disse que cometeu o crime porque a companheira se negou a entregar o telefone celular para que ele verificasse as trocas de mensagens e ligações, porque desconfiava estar sendo traído.