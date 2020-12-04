Italiano é encontrado morto dentro de casa em Itaúnas, no ES

Um italiano de 64 anos foi encontrado morto na própria casa, na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado com sinais de violência na manhã desta sexta-feira (4).
Para a reportagem da TV Gazeta Norte, que foi ao local, moradores da região disseram que o italiano teria sido morto a pedradas. Segundo a Polícia Civil, a perícia ainda está trabalhando no caso.
Moradores afirmaram ainda que o homem morava há dois anos na Vila de Itaúnas. Ele era conhecido das pessoas da comunidade e muito querido na região.