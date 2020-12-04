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Sinais de violência

Italiano é encontrado morto dentro de casa em Itaúnas, no ES

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo foi localizado com sinais de violência na manhã desta sexta-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 14:44

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 14:44

Italiano foi encontrado morto em Casa, na Vila de Itaúnas
Italiano foi encontrado morto em casa na Vila de Itaúnas Crédito: Rosi Bredofw | TV Gazeta Norte
Um italiano de 64 anos foi encontrado morto na própria casa, na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado com sinais de violência na manhã desta sexta-feira (4).
Para a reportagem da TV Gazeta Norte, que foi ao local, moradores da região disseram que o italiano teria sido morto a pedradas. Segundo a Polícia Civil, a perícia ainda está trabalhando no caso.
Moradores afirmaram ainda que o homem morava há dois anos na Vila de Itaúnas. Ele era conhecido das pessoas da comunidade e muito querido na região.
Perícia da Polícia Civil estpá no local
Perícia da Polícia Civil no local Crédito: Rosi Bredofw | TV Gazeta Norte

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