Morte de mulher e criança: polícia identifica suspeitos em Linhares

Heloísa Dias Nascimento, a criança de 2 anos e 11 meses que completaria 3 anos no próximo dia 4 de janeiro de 2021 Crédito: Redes Sociais

Polícia Civil identificou dois suspeitos de terem envolvimento na morte de uma menina de apenas 2 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Na quarta-feira (2), a pequena Heloísa Dias Nascimento foi baleada no portão da casa de uma vizinha - que também foi morta - na Rua José Carlos Langa, bairro Planalto.

Os dois suspeitos são moradores de Linhares. A Polícia Civil informou que só vai divulgar a foto e o nome dos suspeitos quando estiver com o mandado de prisão dos homens, que já foi solicitado.

Além de pequena Heloísa, a dona de casa Sandra dos Santos Calixto, de 45 anos, foi baleada e morta na noite desta quarta-feira (2). A filha de Sandra, uma adolescente de 15 anos, também levou tiros e está em um hospital da região.

Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos também é apontando como participante na morte do marido de Sandra, o comerciante Francisco de Assis do Santos Calixto . Em junho deste ano, ele foi morto a tiros na mesma rua onde aconteceu o crime desta quarta-feira (2). A suspeita da polícia é de que o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas no bairro.

De acordo com a polícia, a principal suspeita é a de que os criminosos tenham ido atrás de Sandra dos Santos Calixto. O delegado Tiago Cavalcante acredita que a pequena Heloísa foi vítima da bala perdida. Acredito que os alvos principais, pela quantidade dos disparos, eram Sandra e a filha. A criança foi atingida por má execução do crime, relatou o delegado.

O CRIME

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na calçada, quando dois homens encapuzados deixaram uma moto na esquina e foram a pé, cada um com uma arma, na direção delas, e atiraram várias vezes. Os tiros assustaram os moradores do bairro.

O caso é investigado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

A pequena Heloísa era filha de uma vizinha e estava no portão com Sandra e a adolescente. A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu e morreu na unidade. A mulher e a filha foram levadas para o Hospital Rio Doce, onde Sandra morreu e a filha segue internada sem risco de morrer.

O caso é investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A principal linha de investigação indica que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas.