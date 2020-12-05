Polícia divulga nome de suspeito de matar menina de 2 anos em Linhares

A pequena Heloísa Dias Nascimento, que foi morta na noite desta quarta-feira (2), em Linhares, Crédito: Acervo Familiar

Testemunhas contaram para a polícia que dois homens fizeram os disparos. Um deles foi identificado como Ulisses Costa Araújo, mais conhecido como Lissinho. O nome do suspeito foi confirmado pelo delegado Tiago Cavalcante, responsável pela investigação do caso. A Polícia Civil não divulgou a foto do suspeito.

De acordo com o delegado, o homem teria ligação com o tráfico de drogas dos bairros Planalto, Nova Esperança e Movelar. Ulisses Costa Araújo, também é suspeito de participar da morte do comerciante Francisco Calixto, em junho deste ano, também no bairro Planalto. Francisco era marido de Sandra dos Santos Calixto, que foi morta na quarta-feira (2). O suspeito já é considerado foragido pela polícia.

Já identificamos um dos suspeitos, as investigações continuam e estamos em busca de prender todos os envolvidos com o crime. Também contamos com a colaboração das pessoas que conhecem o suspeito e que podem ajudar fazendo denúncias, disse o delegado.