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Está foragido

Polícia divulga nome de suspeito de matar menina de 2 anos em Linhares

De acordo com delegado do caso, um dos atiradores foi identificado como Ulisses Costa Araújo. O homem, que é considerado foragido, teria envolvimento com o tráfico de drogas de três bairros de Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 21:07

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 21:07

A pequena Heloísa Dias Nascimento, que foi morta na noite desta quarta-feira (2), em Linhares,
A pequena Heloísa Dias Nascimento, que foi morta na noite desta quarta-feira (2), em Linhares, Crédito: Acervo Familiar
Polícia Civil divulgou o nome de um dos suspeitos de terem cometido um duplo homicídio em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última quarta-feira (2). Na ocasião foram mortas uma mulher de 45 anos, identificada como Sandra dos Santos Calixto, e também a pequena Heloísa Dias Nascimento, de 2 anos. A filha de Sandra, uma adolescente de 15 anos, também foi baleada, mas sobreviveu.
Testemunhas contaram para a polícia que dois homens fizeram os disparos. Um deles foi identificado como Ulisses Costa Araújo, mais conhecido como Lissinho. O nome do suspeito foi confirmado pelo delegado Tiago Cavalcante, responsável pela investigação do caso. A Polícia Civil não divulgou a foto do suspeito.
De acordo com o delegado, o homem teria ligação com o tráfico de drogas dos bairros Planalto, Nova Esperança e Movelar. Ulisses Costa Araújo, também é suspeito de participar da morte do comerciante Francisco Calixto, em junho deste ano, também no bairro Planalto. Francisco era marido de Sandra dos Santos Calixto, que foi morta na quarta-feira (2). O suspeito já é considerado foragido pela polícia.
Já identificamos um dos suspeitos, as investigações continuam e estamos em busca de prender todos os envolvidos com o crime. Também contamos com a colaboração das pessoas que conhecem o suspeito e que podem ajudar fazendo denúncias, disse o delegado.
Segundo a Polícia Civil, a dona de casa Sandra dos Santos Calixto era o alvo dos bandidos. A pequena Heloísa é filha de uma vizinha da mulher que morreu e foi baleada porque estava brincando perto de Sandra no momento do crime.

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