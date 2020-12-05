Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Câmera flagrou tudo

Ladrão invade condomínio em Jardim Camburi e é preso horas depois

Toda a ação do bandido foi flagrada por câmeras de segurança do edifício; ele chegou a sair do condomínio, em Vitória, com a lixeira carregada de objetos furtados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 22:44

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 22:44

Ladrão foi flagrado pelas câmeras de segurança do condomínio invadido em Jardim Camburi
Ladrão foi flagrado pelas câmeras de segurança do condomínio invadido em Jardim Camburi Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um ladrão invadiu um condomínio no bairro Jardim Camburi, em Vitória, por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (4), e ficou no local por horas, inclusive bebendo cerveja que roubou de um dos carros que estava na garagem do prédio.
A reportagem da TV Gazeta mostrou que o criminoso colocou na lixeira uma bateria, aparelho de som, caixa de música, registros e bebidas de uma moradora que tem barraquinha de comidas. As câmeras de segurança flagraram o homem em ação. Veja abaixo.
As imagens mostram que o homem procurou carros sem alarme e conseguiu abrir quatro veículos após forçar as portas. Segundo o síndico do edifício, José Pedro Santana, o bandido entrou pelo portão da garagem e ficou cerca de 50 minutos nas dependências do condomínio.
"Ele sentou, tomou cerveja que ele roubou de um dos carros, tentou invadir o primeiro andar e não conseguiu. Todo material roubado ele colocou na lixeira e saiu andando do prédio", disse.
José Pedro Santana é síndico do condomínio que foi invadido em Jardim Camburi
José Pedro Santana é síndico do condomínio que foi invadido em Jardim Camburi Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O morador de outro edifício viu o ladrão fugindo, gritou os vizinhos mas, até que os moradores acordaram e desceram, ele sumiu. Já perto das 9h da manhã, o Sargento Duarte, da Polícia Militar, que estava de folga, viu o suspeito empurrando a lixeira e desconfiou.
"Observei ele empurrando um latão de lixo. Fiz a abordagem e, diante das perguntas, ele se enrolou, ficou sem saber o que responder. Pedi o apoio das viaturas e fizemos a detenção do suspeito. Eu soube que a lixeira era do condomínio porque tinha o nome escrito", detalhou o sargento.
Sargento Duarte, da PM, estava de folga e abordou o ladrão em Jardim Camburi
Sargento Duarte, da PM, estava de folga e abordou o ladrão em Jardim Camburi Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O homem, de 22 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. "Aqui no bairro tem policiamento, porque a resposta foi muito rápida. Infelizmente os bandidos estão perdendo o medo mesmo. O condomínio possui sistema eletrônico de segurança, mas não inibe", finalizou o síndico.

Veja Também

Tiroteios em bairros de Vitória deixam dois mortos e dois feridos

Polícia divulga nome de suspeito de matar menina de 2 anos em Linhares

Após morte de italiano, moradores de Itaúnas reclamam de insegurança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados