Ladrão invade condomínio em Jardim Camburi e é preso horas depois

Ladrão foi flagrado pelas câmeras de segurança do condomínio invadido em Jardim Camburi Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um ladrão invadiu um condomínio no bairro Jardim Camburi , em Vitória , por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (4), e ficou no local por horas, inclusive bebendo cerveja que roubou de um dos carros que estava na garagem do prédio.

A reportagem da TV Gazeta mostrou que o criminoso colocou na lixeira uma bateria, aparelho de som, caixa de música, registros e bebidas de uma moradora que tem barraquinha de comidas. As câmeras de segurança flagraram o homem em ação. Veja abaixo.

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As imagens mostram que o homem procurou carros sem alarme e conseguiu abrir quatro veículos após forçar as portas. Segundo o síndico do edifício, José Pedro Santana, o bandido entrou pelo portão da garagem e ficou cerca de 50 minutos nas dependências do condomínio.

"Ele sentou, tomou cerveja que ele roubou de um dos carros, tentou invadir o primeiro andar e não conseguiu. Todo material roubado ele colocou na lixeira e saiu andando do prédio", disse.

José Pedro Santana é síndico do condomínio que foi invadido em Jardim Camburi Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O morador de outro edifício viu o ladrão fugindo, gritou os vizinhos mas, até que os moradores acordaram e desceram, ele sumiu. Já perto das 9h da manhã, o Sargento Duarte, da Polícia Militar, que estava de folga, viu o suspeito empurrando a lixeira e desconfiou.

"Observei ele empurrando um latão de lixo. Fiz a abordagem e, diante das perguntas, ele se enrolou, ficou sem saber o que responder. Pedi o apoio das viaturas e fizemos a detenção do suspeito. Eu soube que a lixeira era do condomínio porque tinha o nome escrito", detalhou o sargento.

Sargento Duarte, da PM, estava de folga e abordou o ladrão em Jardim Camburi Crédito: Reprodução | TV Gazeta