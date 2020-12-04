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Violência na Vila

Após morte de italiano, moradores de Itaúnas reclamam de insegurança

Vila no Norte do Espírito Santo é marcada pela tranquilidade, mas quem vive lá disse que os casos de violência têm aumentado nos últimos meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 20:01

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 20:01

Após morte de italiano, moradores de Itaúnas reclamam de insegurança
Após morte de italiano, moradores de Itaúnas reclamam de insegurança Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, é muito conhecida pela tranquilidade e atrai milhares de turistas. Mas parece que a insegurança tem sido uma rotina da região nos últimos dias. O caso mais recente de violência culminou com a morte de um italiano de 64 anos que morava na vila há dois anos.
O italiano identificado como Gabrielli Gagli foi encontrado morto na própria casa na manhã desta sexta-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado com sinais de violência e o caso foi registrado como latrocínio  roubo que resulta em morte da vítima.
Muitos moradores questionam a falta de segurança em Itaúnas e contam que a casa onde o italiano morava já havia sido invadida em outra ocasião.
Nós aqui estamos preocupados porque, nos últimos tempos, alguns acontecimentos estão tirando o nosso sossego. Já tivemos aqui um Festival de Forró com 40 mil pessoas e sem ocorrências, mas agora a situação está mais preocupante. A gente pede para o Governo do Estado tomar previdência, senão nós vamos perder o que temos de melhor aqui, que é a tranquilidade, disse o morador Waldir Paixão Graciano.
Morador Waldir Paixão Graciano reclamou da insegurança em Itaúnas
Morador Waldir Paixão Graciano reclamou da insegurança em Itaúnas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Após a reclamação dos moradores, a Polícia Militar informou que o policiamento ostensivo é realizado rotineiramente em Itaúnas e que esse trabalho tem resultado na recuperação de materiais oriundos de ilícitos, além da apreensão de munições, drogas e arma de fogo.
Segundo a PM, os crimes contra o patrimônio (furtos e roubos) reduziram 61%, no período de julho até 04 de dezembro, no comparativo com o mesmo período do ano passado. A Polícia Militar também destacou que há sempre a necessidade da comunidade colaborar com a polícia para que a segurança na região seja otimizada.

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