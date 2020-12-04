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BR 381

Ônibus cai de viaduto sobre a ferrovia Vitória a Minas e deixa mortos

Acidente aconteceu no quilômetro 350 da BR 381, próximo ao município de João Monlevade, em Minas Gerais. Bombeiros confirmam 18 mortes até o momento

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 17:54
Ônibus caiu sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas, na BR 381, em João Monlevade (MG), nesta sexta (4)
Ônibus caiu sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas, na BR 381, em João Monlevade (MG), nesta sexta (4) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um ônibus caiu de um viaduto sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas, que liga a Capital do Espírito Santo à Belo Horizonte, no início da tarde desta sexta-feira (4). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado por volta das 14h, no quilômetro 350 da BR 381, próximo a João Monlevade, em Minas Gerais.  
Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 12 pessoas morreram no local do acidente e outras chegaram a ser socorridas, mas morreram no hospital. Na manhã deste sábado (5), o total de mortes confirmadas chegou a 18. Outras 26 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais.

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O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara, informou que pelo menos 46 pessoas estavam no ônibus antes do acidente. Seis pessoas conseguiram pular do ônibus ainda em movimento antes da queda. Dessas, três ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. Outras três não se feriram.
Segundo o tenente Pedro Aihara, o ônibus caiu de uma altura de 23 metros, mas as causas ainda estão sendo apuradas.
Durante o resgate, uma pessoa foi encontrada ainda com vida dentro do banheiro do ônibus após o içamento do veículo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
Três feridos em estado mais grave, sendo dois adultos e uma criança, foram levados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, por helicópteros dos Bombeiros. O tenente Pedro Aihara afirmou ainda que todos os feridos já foram retirados das ferragens e levados para hospitais nas proximidades.
Ônibus caiu sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas, na BR 381, em João Monlevade (MG), nesta sexta (4)
Ônibus caiu sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas, na BR 381, em João Monlevade (MG), nesta sexta (4) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais trabalha com duas possibilidades, de acordo com relatos de testemunhas: a primeira de que o motor teria falhado e o ônibus teria perdido o freio durante a subida após passar pela ponte da qual caiu, descido de ré, quebrado a proteção lateral da ponte e caído; na segunda versão, o ônibus teria batido em carros que estavam parados na via por conta de uma retenção no trânsito antes de perder o freio e se chocar contra a proteção da ponte.
A Polícia Rodoviária Federal publicou em sua conta no Twitter que, às 18h30, a pista havia sido totalmente liberada no local do acidente, após ter sido interditada nos dois sentidos para procedimentos da perícia.
Às 22h40 desta sexta (4), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou à reportagem que uma pessoa que estava internada no Hospital Margarida, em João Monlevade, morreu, totalizando 17 vítimas fatais.

VIAGENS DE SÁBADO ESTÃO MANTIDAS, AFIRMA VALE

Por nota, a Vale lamentou o acidente envolvendo ônibus de turismo em João Monlevade (MG), na tarde desta sexta-feira (4), e informou que a empresa colocou à disposição as suas equipes para apoiar as ações de resgate e atendimento às vítimas. A empresa paralisou a operação ferroviária no local, nesta sexta.
O trem com destino a Belo Horizonte seguiu viagem por outra linha e as viagens para sábado (5) estão mantidas, segundo a Vale.

GOVERNADOR DE MG PRESTA SOLIDARIEDADE

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, usou sua conta no Twitter para prestar solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do acidente. Ele ainda afirmou que equipes dos Bombeiros, policiais e ambulâncias estão no local para atendimentos às vítimas, apoio às famílias e investigação das causas do acidente.

EMPRESA DIZ QUE DARÁ ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS

A Localima Turismo, proprietária do veículo, emitiu nota na noite desta sexta-feira sobre o acidente. A empresa informou que deve prestar total assistência às vítimas e aos seus familiares e que os fatos estão sendo apurados. A companhia afirmou ainda estar à disposição para suporte humano, digno, com compaixão e empatia. Veja a nota na íntegra:
"A empresa LOCALIMA vem, através da presente Nota, expressar nosso pesar e nossa profunda tristeza pelas vítimas e seus familiares acerca do acidente ocorrido no dia 04/12/2020."
Informamos, ainda, que a LOCALIMA possui contrato de arrendamento junto à empresa J.S. TURISMO, a qual transporta seus passageiros dentro das regras dos órgãos fiscalizadores  ANTT e Polícia Rodoviária Federal.
Não nos furtaremos da nossa responsabilidade, e somaremos todas as nossas forças e empenho para prestar total assistência às vítimas e aos seus familiares.
Nada, absolutamente nada, trará de volta a vida das vítimas. Foi uma fatalidade que gostaríamos de ter evitado.
Todos os fatos estão sendo apurados, e a nossa empresa possui interesse direto na devida elucidação, sendo certo que as reparações serão realizadas, caso a caso, para que a dor das vítimas e dos seus familiares sejam amenizadas.
Lamentamos o ocorrido, e nos sentimos profundamente abalados por este grave acidente. Não obstante, nossa equipe esclarece que se coloca à inteira disposição, dando suporte humano, digno, com compaixão e empatia, para amenizar a dor daqueles que sofrem, sejam vítimas ou seus familiares.
Com profundo pesar, LOCALIMA"

Atualização

05/12/2020 - 11:47
Após a publicação desta matéria, que apontava que o número de mortes no acidente era de 17, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que mais um passageiro do ônibus faleceu no hospital na manhã deste sábado (05/12), totalizando 18 mortos. O texto foi atualizado.

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