Ônibus que caiu de viaduto em MG não tinha autorização para transportar passageiros

Ônibus caiu sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas, na BR 381, em João Monlevade (MG), nesta sexta (4) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ônibus, da empresa Localima Turismo, já havia sido autuado três vezes, em 2019, por transporte irregular de passageiros, conforme informações do G1.

"A empresa está cadastrada na ANTT e tem um Termo de Autorização para prestação de serviço regular concedido pela Justiça, por liminar. No entanto, o veículo em questão não estava habilitado para prestar o serviço de transporte de passageiros", afirmou o órgão.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais diz que o veículo saiu de Alagoas e tinha São Paulo como destino. Segundo o último balanço, 46 passageiros estavam no ônibus no momento do acidente, mas seis conseguiram saltar do veículo antes da queda.

Doze pessoas morreram no local do acidente e cinco morreram no hospital em João Monlevade. Uma delas foi resgatada ainda com vida no banheiro do ônibus, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.

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MOTORISTA FUGIU

À reportagem, a Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais disse que pessoas que viram o acidente relataram aos policiais que uma das pessoas que conseguiu saltar do ônibus seria o motorista. Ele fugiu do local e ainda não foi localizado.

A PRF afirmou ainda que o ônibus tem placa de Alagoas. Os bombeiros informaram que ele saiu de Santa Cruz do Deserto, um povoado de Mata Grande (cerca de 275 km de Maceió), às 9h de quinta-feira (3).

A Prefeitura de Mata Grande (AL) divulgou nas redes sociais uma nota de pesar em que o prefeito Erivaldo Mandu decreta luto oficial de três dias no município, com autorização de funcionamento para apenas serviços essenciais.

O ônibus teria perdido o controle por uma falha mecânica no freio, chocando o retrovisor contra um caminhão que estava na ponte. Segundo informações repassadas pelos bombeiros, o motorista gritou que havia perdido os freios e o ônibus começou a andar em marcha ré, descontrolado, batendo na proteção lateral da ponte, de onde caiu.

EMPRESA DIZ QUE DARÁ ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS

A Localima Turismo emitiu nota na noite desta sexta-feira sobre o acidente. A empresa informou que deve prestar total assistência às vítimas e aos seus familiares e que os fatos estão sendo apurados. A companhia afirmou ainda estar à disposição para suporte humano, digno, com compaixão e empatia.

Veja a nota da Localima na íntegra:

"A empresa LOCALIMA vem, através da presente nota, expressar nosso pesar e nossa profunda tristeza pelas vítimas e seus familiares acerca do acidente ocorrido no dia 04/12/2020.

Informamos, ainda, que a LOCALIMA possui contrato de arrendamento junto à empresa J.S. TURISMO, a qual transporta seus passageiros dentro das regras dos órgãos fiscalizadores  ANTT e Polícia Rodoviária Federal.

Não nos furtaremos da nossa responsabilidade, e somaremos todas as nossas forças e empenho para prestar total assistência às vítimas e aos seus familiares.

Nada, absolutamente nada, trará de volta a vida das vítimas. Foi uma fatalidade que gostaríamos de ter evitado.

Todos os fatos estão sendo apurados, e a nossa empresa possui interesse direto na devida elucidação, sendo certo que as reparações serão realizadas, caso a caso, para que a dor das vítimas e dos seus familiares sejam amenizadas.

Lamentamos o ocorrido, e nos sentimos profundamente abalados por este grave acidente. Não obstante, nossa equipe esclarece que se coloca à inteira disposição, dando suporte humano, digno, com compaixão e empatia, para amenizar a dor daqueles que sofrem, sejam vítimas ou seus familiares.

Com profundo pesar, LOCALIMA".