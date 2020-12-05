Sobe para 18 o total de mortos em ônibus que caiu de viaduto em MG

Ônibus caiu sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas em João Monlevade (MG) Crédito: Reprodução/redes sociais

Morreu na manhã deste sábado (5) mais um passageiro que estava no ônibus que caiu de um viaduto na BR-381, em João Monlevade (MG) . O homem de 59 anos tinha sido socorrido ao Hospital Santa Margarida, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era natural da cidade de São Paulo. O total de mortos no acidente agora chega a 18.

O acidente aconteceu na tarde desta sexta (4), quando o ônibus caiu sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Ao menos 46 passageiros estavam no ônibus, mas seis conseguiram saltar do veículo antes da queda, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Doze pessoas morreram no local do acidente e seis morreram no hospital em João Monlevade. Uma delas foi resgatada ainda com vida no banheiro do ônibus, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo os Bombeiros, a altura da queda é de 23 metros. Já a assessoria da Polícia Civil disse que é de 35 metros. As informações iniciais divulgadas sobre o acidente indicavam que a altura seria de aproximadamente 15 metros.

A Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais disse que pessoas que viram o acidente relataram aos policiais que uma das pessoas que conseguiu saltar do ônibus seria o motorista. Ele fugiu e ainda não foi localizado.

O ônibus teria perdido o controle por uma falha mecânica no freio, chocando o retrovisor contra um caminhão que estava no viaduto. Segundo os bombeiros, o motorista teria gritado que perdeu os freios e o ônibus começou a andar em marcha ré, descontrolado, batendo na proteção lateral da viaduto, de onde caiu.

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O veículo, com placa de Alagoas, saiu de Santa Cruz do Deserto, um povoado de Mata Grande (cerca de 275 km de Maceió), às 9h de quinta-feira (3) e tinha São Paulo como destino.