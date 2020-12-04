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Avenida Vitória

Ambulante quebra vidro de ônibus após não conseguir vendas em Vitória

Homem teria ficado irritado com os passageiros; apesar do susto, ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 18:27

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:27

Vendedor quebrou o vidro da porta do ônibus após se irritar com passageiros na Avenida Vitória, na Capital
Vendedor quebrou o vidro da porta do ônibus após se irritar com passageiros na Avenida Vitória, na Capital Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma confusão em um ônibus do Sistema Transcol, que fazia a linha 591 (Serra x Terminal de Campo Grande), assustou os passageiros no início da tarde desta sexta-feira (4). Um vendedor ambulante teria ficado agressivo por não conseguir realizar nenhuma venda no coletivo. A ação aconteceu na Avenida Vitória, na altura do bairro Ilha de Santa Maria.
De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), ao desembarcar do coletivo, o homem teria utilizado o gancho de ferro onde pendura os produtos para bater contra a porta do meio, que teve o vidro estilhaçado.
Apesar do susto, ninguém se feriu. Os passageiros foram conduzidos para outro ônibus e o coletivo foi recolhido para reparo. O GVBus não informou se registrou ou registrará o sinistro à polícia.
A reportagem de A Gazeta procurou a Guarda Municipal de Vitória, que informou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Acionada, a PM disse que não localizou a ocorrência com as características no bairro informado. A Polícia Civil também foi demandada. Assim que houver retorno, essa matéria será atualizada.

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