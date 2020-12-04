Ambulante quebra vidro de ônibus após não conseguir vendas em Vitória

Vendedor quebrou o vidro da porta do ônibus após se irritar com passageiros na Avenida Vitória, na Capital Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma confusão em um ônibus do Sistema Transcol , que fazia a linha 591 (Serra x Terminal de Campo Grande), assustou os passageiros no início da tarde desta sexta-feira (4). Um vendedor ambulante teria ficado agressivo por não conseguir realizar nenhuma venda no coletivo. A ação aconteceu na Avenida Vitória , na altura do bairro Ilha de Santa Maria.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), ao desembarcar do coletivo, o homem teria utilizado o gancho de ferro onde pendura os produtos para bater contra a porta do meio, que teve o vidro estilhaçado.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Os passageiros foram conduzidos para outro ônibus e o coletivo foi recolhido para reparo. O GVBus não informou se registrou ou registrará o sinistro à polícia.